Болдуин получил заряженное оружие от помощника режиссера: новые детали о трагедии

СМИ узнали, как актер Алек Болдуин получил заряженное оружие, из которого застрелил оператора Галину Хатчинс. Пистолет ему невольно вручил помощник режиссера.

Он сказал актеру, что пистолет можно безопасно использовать. Это произошло за мгновения до того, как Болдуин случайно убил оператора, говорится в протоколах следствия.

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Полиция изъяла улики

Пистолет был заряжен боевыми патронами. Поэтому когда Болдуин нажал на спусковой крючок, он убил оператора Галину Хатчинс, родом из Украины. Режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение, стоял позади нее. На ранчо, где происходила съемка, сразу прибыли следователи. Они изъяли как улику окровавленный костюм Болдуина, а также оружие, из которого был сделан выстрел, винтовки и боеприпасы и все доступные видеозаписи.

Что предшествовало трагедии

Следователям удалось выяснить, что пистолет, из которого стрелял актер, был одним из трех, которые оружейник фильма Ханна Гутьеррес установила на коляске возле места, где разыгрывалась сцена. Помощник режиссера Дэйв Холлс вытащил оттуда оружие и принес его Болдуину, не подозревая, что оно заряжено боевыми патронами.

Болдуин случайно застрелил украинку Хатчинс: что известно

Трагический инцидент произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера.

42-летняя оператор Галина Хатчинс имела украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе.

Через несколько часов после жуткого случая Болдуин прокомментировал случившееся в твиттере. Он заверил, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с родными погибшей.

Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был 1 боевой патрон. Как он там оказался – неизвестно.

Сколько выстрелов сделал Болдуин - пока не ясно. Гутьеррес сняла гильзу с пистолета после стрельбы и передала оружие правоохранителям, прибывшим на место.