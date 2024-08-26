Более 100 ракет и около 100 "Шахедов", – Зеленский сделал заявление после массированной атаки

Российская армия 26 августа массированно атаковала Украину ракетами различного типа и "Шахедами". На циничный вражеский обстрел уже отреагировал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что этот удар был одним из самых масштабных комбинированных ударов за последнее время. Президент Украины подчеркнул, что враг снова целился в гражданскую инфраструктуру.

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Как отреагировал Зеленский на российскую атаку Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара.

Более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". И, как большинство предыдущих российских ударов, – этот такой же подлый, нацелен на критическую, гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов – от Харьковской области и Киева до Одессы и наших западных областей,

– подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что, к сожалению, в результате российской атаки есть погибшие. Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким. Также есть десятки раненых – всем оказывают необходимую помощь.

"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Наши ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем. Во всех городах и общинах, которые в этом нуждаются, должны сейчас открыться пункты несокрушимости", – сказал украинский лидер.

О чем президент попросил партнеров и что сказал о Путине

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы наши партнеры реализовали то, о чем украинская власть с ними договаривались: системы ПВО и ракеты к ним.

Кроме того, украинский лидер отметил, что Украина и союзники наконец должны прийти к совместному сбиванию российских ракет и дронов.

"Сегодня были у них мишени на Волыни, во Львовской и Ивано-Франковськой областях. Винницкая область, Хмельницкая, наша Тернопольская область. В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать значительно больше для защиты жизни, если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО", – отметил глава государства.

Он отметил, что если такое единство очевидно эффективно сработало на Ближнем Востоке, это должно работать и в Европе. Ведь везде жизнь имеет одинаковую ценность.

Путин себе не изменяет – это больное существо, всем уже давно понятно. Но так же понятно – он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить – и прекратить справедливо,

– заявил президент.

Кроме того, украинский глава заметил, что не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи.

По словам Зеленского, Америка, Британия, Франция и другие партнеры имеют силу, чтобы помочь Украине остановить террор. Нужны только решения.