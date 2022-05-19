Более 100 студентов Донецкого медицинского университета насильно отправили воевать против Украины

На оккупированных территориях Донбасса продолжается незаконная мобилизация. Так, более сотни студентов-медиков Донецкого университета имени Горького послали на фронт. Ректор за это получил награду.

О том, как молодежь из-за парты отправляют на войну, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что студентов фактически послали воевать насильно.

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Ректор организовал "обязательное собрание"

Ректор университета Григорий Игнатенко по указанию оккупантов собрал студентов на "обязательное собрание", откуда их забрали представители оккупационной администрации области. За такую "находчивость и преданное служение" ректор получил от оккупантов награду,

– отметила Денисова.

Родителям ректор сообщил, что мол, после демобилизации студенты продолжат обучение – ускорено и по индивидуальному графику.

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях – запрещена

На срочную службу призвали 176 студентов медицинского университета.

Уполномоченный по правам человека отметил, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции. Граждан, которые оказываются под оккупацией, строго запрещено привлекать к вооруженным силам государства-агрессора.

Денисова обратилась к Комиссии ООН, чтобы расследовать нарушения прав человека во время военного вторжения России.

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Отметим, что ранее в украинском Генштабе предполагали, что оккупационные власти могут посылать на войну студентов, поскольку ресурсов критически не хватает.

В разведке назвали потери среди мобилизованных на оккупированном Донбассе

Между тем, в украинской разведке подчеркнули: с мобилизованными на оккупированных территориях Донбасса российское командование не считается. Источники говорят, что лидеры боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник тщательно скрывают настоящие потери, ведь это может повлечь за собой бунты.

Согласно документам, полученным разведчиками, число погибших с оккупированных территорий достигает 17 247, еще почти 9 тысяч получили ранения.

На оккупированной Луганщине начались бунты: коротко

Между тем, в оккупированных Луганске и Ровеньках выходили на протесты жены и матери мобилизованных.

Они пробовали штурмовать военкомат и прокуратуру.

Женщины говорят: их мужчин бросило российское командование и назвало дезертирами.

Отступая от ВСУ, луганчане оказались на территории Белгородской области, откуда их не выпускают домой. Российские пограничники говорят, что они на территории России – незаконно.

Родственники мобилизованных рассказали о большом количестве раненых и пленных.

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