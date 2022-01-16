Более 100 тысяч за два месяца: какую зарплату Ирина Верещук получила в Кабмине

Вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук занимает эту должность более двух месяцев. За работу в кресле министра в 2021 году она заработала более 100 тысяч гривен.

В среднем начисления за этот непродолжительный период времени составили более 45 тысяч гривен. В частности, в ноябре Верещук заработала почти 46 тысяч гривен, а в декабре сумма была почти 55 тысяч гривен. Об этом в Кабмине рассказали по запросу 24 канала.

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Как считают зарплату министра

В ноябре начисление заработка Верещук состояло из должностного оклада и заработной платы за время командировки. При этом за первый месяц в должности она выплатила более 11 тысяч гривен налога.

В декабре, кроме должностного оклада и зарплаты за командировку, министру также заплатили за отпуск. Соответственно налог она выплатила свыше 13 тысяч гривен.

Помесячные начисления Верещук

Ноябрь

Фактически полученная зарплата – 45 873,57 гривен.

Начисленная зарплата – 56 985, 80 гривен.

В частности, должностной оклад составил 43 858, 18 гривен. Сумма налогов – 11 112,23 гривен.

Среди них налог с доходов физических лиц – 10 257,44 гривен, а военный сбор – 854,79.

Декабрь

Фактически полученная зарплата – 54 901,55 гривен.

Начисленная зарплата – 68 200, 69 гривен.

В частности, должностной оклад составил 56 317,07 гривен. Сумма налогов – 13 299, 14 гривен.

Среди них налог с доходов физических лиц – 12 276,13 гривен, а военный сбор – 1 023,01 гривны.

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