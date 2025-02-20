Более 150 БпЛА и до 14 ракет атаковали Украину: сколько сбили

В ночь на 20 февраля россияне атаковали с помощью 161 ударного беспилотного летательного аппарата, также запустили 14 крылатых и баллистических ракет.

Защитникам неба удалось сбить 80 воздушных целей врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Еще 78 БпЛА не достигли целей.

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Сколько целей сбило ПВО

По данным Воздушных сил, ночью российские захватчики нанесли комбинированный удар по мирным городам Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области.

В общей сложности враг выпустил до 14 ракет, среди которых оказались крылатые Х-101/Х-55см, совершившие пуски из Волгоградской области, Калибр/Искандер-К, которые запустили из Воронежской области. Также были баллистические Искандер-М/KN-23 из Воронежской области.

Кроме того, ночью россияне атаковали 161-м ударным беспилотным летательным аппаратом типа "Шахед" и дронами-имитаторами других типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, на территории России.

По состоянию на 10:00 подтверждено избиение 80 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.