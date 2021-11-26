Более 200 беженцев снова штурмовали границу Польши

Ночью 26 ноября 217 мигрантов пытались незаконно пересечь границу Польши из Беларуси. На одном участке ограждение штурмовали почти 200 мигрантов.

Они пытались силой прорвать границу возле Черемчи. Пограничники говорят об агрессии нелегалов.

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Кроме того, за день в Польше приняли решение о депортации 12 человек.

Предыдущий штурм мигрантов

Похожий инцидент был и 23 ноября. Нелегальные мигранты снова попытались штурмовать польскую границу со стороны Беларуси. Около сотни беженцев хотели прорваться в Польшу.

Они бросались в пограничников камнями. Белорусские силовики же наблюдали за ситуацией и не препятствовали.

Почему обострился миграционный кризис

Ситуация на границе осложнилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу Польши.

Из-за этого Польша ввела на границе чрезвычайное положение. Туда отправили военных и полицейских на подмогу.

Мигранты используют против пограничников светошумовые гранаты, которые применяли белорусские силовики во время акций протеста.

В ЕС убеждены, что нелегалов организованно свозили к границе. Подозревают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Текст публикации пограничной службы Польши:

Вчера, то есть 26/11, 217 человек пытались незаконно пересечь границу. Вынесли решение, что 12 человек должны покинуть территорию Польши.

На участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче, группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой форсировала границу.