Более 30% современных танков России мы уже уничтожили, – Андрусов

Должны понимать, что танк, которому больше 60 лет, не факт, что далеко проедет. Речь идет о танках Т-34, которые скоро Россия может расконсервировать для войны против Украины.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что комментировать дальность стрельбы такого танка вообще не стоит, там устаревшее все – двигатель, металл.

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До войны против Украины Россия имела на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится,

– убежден Виктор Андрусов.

По его словам, использование даже танков Т-62 выглядит как агония – неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим.

Что известно о потерях врага на фронте

Российская армия, которую считают "второй в мире", терпит в Украине огромные потери. По состоянию на 28 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 30 тысяч вражеских армейцев . Только за последние сутки они поквитались с 250 оккупантами. Кроме того, наши воины уничтожили множество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и т.д.

Также следует добавить, что в середине апреля крейсер "Москва" пошел ко дну, а вместе с ним немало россиян и вражеского вооружения. Однако вскоре к берегу прибыло "трофеи" – спасательный круг и буй .

Об этой находке в своем фейсбуке рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что теперь эти предметы станут частью экспозиции музея.

Общие потери врага за все время войны составляют:

танков – 1 330 единиц;

боевых бронированных машин – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

реактивных систем залпового огня – 203 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

По данным оперативного командования "Юг", украинским военным удалось отбросить кафиров от своих позиций на одном из направлений на Юге Украины. Россияне понесли серьезные потери и теперь вынуждены обороняться на невыгодных рубежах, потому что они не до конца оборудованы.

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