Очень боятся наших дронов: что делали россияне, чтобы подготовиться к массированной атаке по Москве
- Более 300 украинских беспилотников атаковали Россию, в частности Московскую область, что привело к серьезным разрушениям и жертвам.
- Россия использовала самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для подготовки к атаке украинских дронов.
Более 300 беспилотников атаковали территорию страны-агрессора. Российская противовоздушная оборона заявила о перехвате якобы 69 дронов. В Московской области и других районах России серьезные разрушения, есть погибшие и жертвы.
Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что, используя украинское вооружение, которое летает более чем на 2 тысячи километров, ВСУ в 2025 году удалось вывести из строя или частично повредить 20 нефтяных объектов оккупантов. Россияне очень боятся украинских дронов.
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Меры безопасности в России
Анатолий Храпчинский отметил, что враг настолько пугается украинских беспилотников, что вчера, 10 марта 2025 года, поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Он курсировал именно в тех областях, которые сегодня обстреливались. Это означает, что российская разведка работает и получает определенную информацию о том, куда мы будем стрелять. Это надо тоже принять во внимание,
– сказал экс-офицер Воздушных сил.
Россияне, применяя А-50, вероятно, пытались предупредить или проверить возможные пробелы своей противовоздушной обороны в Московской области. Несмотря на такие действия противника, Украине удалось провести успешную операцию.
К слову, Московская и Ленинградская области являются наиболее мощно защищенными частями России, учитывая работу ПВО.
Но, как видим, и там, и там мы залетаем благодаря определенным возможностям. Поэтому сейчас надо увеличивать мощности для нанесения ударов по России. Войну надо переносить на российскую территорию,
– добавил Анатолий Храпчинский.
Интересно, президент аналитического центра Олег Лесной считает, что массированная атака беспилотников на территорию России может стать весомым аргументом Украины во время переговоров в Саудовской Аравии. По его мнению, удары по Москве и другим регионам усиливают тезис о необходимости прекращения огня в небе.