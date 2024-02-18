Более 4 месяцев активных боев за Авдеевку: в ВСУ раскрыли потери врага
Источник:Александр Тарнавский
В ВСУ поделились данными по Авдеевской оборонительной операции. Всего за 4 месяца россияне потеряли на этом участке фронта имеет 50 тысяч военных.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что активные боевые действия за Авдеевку начались еще 10 октября 2023 года. Более 4 месяцев украинские защитники мужественно обороняли город.
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Оборона Авдеевки
На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий,
– подчеркнул Тарнавский.
Активная фаза Авдеевской оборонительной операции продолжалась более 4 месяцев. Активные боевые действия начались 10 октября 2023 года и продолжались вплоть до 17 февраля 2024 года.
За все время общие потери российских войск на Авдеевском направлении составили:
- личного состава – 47 186 человек
- танки – 364
- артиллерийские системы – 248
- боевые бронемашины – 748
- самолеты – 5
Командующий Александр Тарнавский также поблагодарил каждого воина за стойкость, мужество и героизм, а также – за каждого уничтоженного оккупанта и сожженный танк или бронемашину. Он отметил, что борьба продолжается.
Оборона Авдеевки
- Украинские военные отошли из Авдеевки 17 февраля. Александр Сырский отметил, что это необходимо во избежание окружения города и сохранения жизней.
- По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания. Борьба велась в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах.
- В Третьей штурмовой бригаде рассказали, что их подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Всего за несколько дней враг потерял более 1500 погибшими и более 3500 ранеными. Сейчас бойцы отошли на подготовленные позиции и выровняли линию фронта.
- Президент США Джо Байден отметил, что защитники были вынуждены покинуть этот город из-за нехватки боеприпасов, возникшей вследствие бездействия Конгресса. Он отметил, что нужно срочно принять законопроект о дополнительном финансировании.