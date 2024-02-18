Более 4 месяцев активных боев за Авдеевку: в ВСУ раскрыли потери врага

В ВСУ поделились данными по Авдеевской оборонительной операции. Всего за 4 месяца россияне потеряли на этом участке фронта имеет 50 тысяч военных.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что активные боевые действия за Авдеевку начались еще 10 октября 2023 года. Более 4 месяцев украинские защитники мужественно обороняли город.

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Оборона Авдеевки

На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий,

– подчеркнул Тарнавский.

Активная фаза Авдеевской оборонительной операции продолжалась более 4 месяцев. Активные боевые действия начались 10 октября 2023 года и продолжались вплоть до 17 февраля 2024 года.

За все время общие потери российских войск на Авдеевском направлении составили:

личного состава – 47 186 человек

танки – 364

артиллерийские системы – 248

боевые бронемашины – 748

самолеты – 5

Командующий Александр Тарнавский также поблагодарил каждого воина за стойкость, мужество и героизм, а также – за каждого уничтоженного оккупанта и сожженный танк или бронемашину. Он отметил, что борьба продолжается.

Оборона Авдеевки