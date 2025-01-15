Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Утром 15 января Россия совершила очередной массированный удар по украинским городам.

Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено,

– говорится в сообщении президента.

Кроме этого, за ночь было более 70 российских ударных дронов. "Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", – добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что мы постоянно нуждаемся в усилении имеющихся возможностей украинского воздушного щита. По его словам, партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", – добавил Зеленский.

Лидер страны выразил благодарность всем, кто помогает нашему государству. "Но речь идет не только о нашем государстве. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и на долгое время", – резюмировал гарант.

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Отметим, что в разных регионах Украины сегодня утром раздавались взрывы. Так, громко было в Хмельницкой области. Так, там около 07:34 прогремели взрывы.

Также известно, что возле Черкасс и в окрестностях города работали силы ПВО. Взрывы слышали и на Ивано-Франковщине. Отметим, что вскоре председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук указала, что было целью россиян во время атаки. Так, на Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры.

Где еще прогремели взрывы и какие последствия, читайте в материале 24 Канала. Отметим, что оккупанты также и ночью терроризировали жителей Украины, запуская "Шахеды".

Также стало известно, что зафиксировано попадания на Львовщине. Так, во время утренней тревоги враг атаковал регион крылатыми ракетами.

Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями, о чем сообщили в ОВА.