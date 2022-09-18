Более 60 тысяч квадратов освобожденных территорий: ISW показало карту успехов ВСУ за 200 дней
Источник:Brady Africk
Вооруженные Силы Украины за 200 дней дней войны освободили несколько украинских областей. В частности, с апреля говорится уже о более чем 60 тысячах квадратных километров территории нашего государства.
Соответствующую информацию сообщили в Институте по изучению войны. Там показали успехи украинских военных на интерактивной карте.
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ВСУ освободили по меньшей мере несколько областей
С апреля украинские войска освободили более 60 тысяч квадратных километров территории,
– сообщил SINT-аналитик Brady Africk.
Он также показал карту освобожденных ВСУ территорий, сделанную американским Институтом изучения войны (ISW) и проектом "Критические угрозы".
Там видно, как развивалось наступление ВСУ в течение 200 дней войны, которую россия начала против Украины.
Карта освобожденных ВСУ территорий: смотрите видео
На видео заметно, как наши военнослужащие сначала выгоняли врагов из Киевской, Черниговской, Сумской областей. Впоследствии ВСУ начали освобождать Харьковскую область, а также продвигаются на Херсонском направлении.
Наступление ВСУ: коротко
- Следует вспомнить, что ВСУ начали наступление 29 августа. С того времени освободили от оккупантов почти всю Харьковскую область.
- Также наши военные продвигаются в Херсонскую область. В частности там россияне пытаются продолжить подтягивать резервы на правый берег Днепра. Однако даже российские баржи уже находятся под огневым контролем ВСУ.
- Более того, в ISW объяснили, что россияне и дальше бессмысленно наступают на Донетчине, вместо того чтобы укреплять оборону.
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