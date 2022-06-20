Более трети Северодонецка за ВСУ, круглосуточные уличные бои, – Стрюк о ситуации в городе

Ситуация в Северодонецке остается сложной. Российские оккупанты держат под контролем большую часть жилых кварталов города.

Несмотря на постоянные обстрелы ВСУ держат оборону

Активные бои при временном областном центре Луганщины продолжаются. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель городской военной гражданской администрации Александр Стрюк.

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По его словам, под контролем Вооруженных Сил Украины находится более трети Северодонецка. Русские же захватили промышленную зону, кварталы возле нее и часть города вдоль реки Северский Донец.

Наши ребята держат оборону, круглые сутки находясь в уличных боях. При этом их обстреливают из артиллерии, минометов, крупнокалиберной артиллерии, есть периодические авианалеты. Очень сложно, потому что оружие сыпется им на голову почти круглосуточно.

– подчеркнул Стрюк.

В то же время, военное руководство армии противника постоянно бросает новых бойцов для штурма Северодонецка. Они пытаются сделать все, чтобы вытеснить наших военных с позиции обороны и полностью захватить населенный пункт.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 20 июня, бои в городе продолжаются. Российские кафиры обстреливали направление из ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, они нанесли авиационные удары самолетами Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины.

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По состоянию на 20 июня на войне против Украины погибли 33800 российских оккупантов. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов. Кроме того, они уничтожили множество техники россиян: танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, дроны, автомобильную технику. Наибольшие потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.

На Донбассе русское войско сосредотачивает основные усилия на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Там ведутся самые жестокие бои за украинскую землю.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики стараются не дать ВСУ перегруппироваться.

Российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесской области. К счастью, наши силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты типа "Оникс".

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