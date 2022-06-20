Попри постійні обстріли ЗСУ тримають оборону

Активні бої за тимчасової обласний центр Луганщини тривають. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник міської військової цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Читайте також Через значні втрати наступ росіян загальмувався на всіх напрямках, крім Сєвєродонецька, – ISW

За його словами, під контролем Збройних Сил України перебуває більше третини Сєвєродонецька. Росіяни ж захопили промислову зону, квартали біля неї і частину міста вздовж річки Сіверський Донець.

Наші хлопці тримають оборону, цілодобово перебуваючи у вуличних боях. При цьому їх обстрілюють з артилерії, мінометів, великокаліберної артилерії, є періодичні авіанальоти. Дуже складно, бо зброя сиплеться їм на голову майже цілодобово,

– наголосив Стрюк.

Водночас військове керівництво армії противника постійно кидає нових бійців для штурму Сєвєродонецька. Вони намагаються зробити все, щоб витіснити наших військових з позиції оборони й повністю захопити населений пункт.

Зверніть увагу! За даними Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 20 червня, бої в місті тривають. Російські окупанти обстрілювали напрямок зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, вони завдали авіаційних ударів літаками Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини.

До теми Під Сєвєродонецьком окупанти знищили кінний клуб: усі тварини загинули

Останні новини про ситуацію на фронті

Станом на 20 червня на війні проти України загинули 33 800 російських окупантів. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 200 ворожих бійців. Крім того, вони знищили велику кількість техніки росіян: танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, дрони, автомобільну техніку. Найбільших втрат ворог зазнав на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

На Донбасі російське військо зосереджує основні зусилля на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там ведуться найзапекліші бої за українську землю.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники намагаються не дати ЗСУ перегрупуватися.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. На щастя, наші сили ППО збили 2 ворожі ракети типу "Онікс".

До теми дивіться відео про те, як воїин ССО потужно боронять Сєвєродонецьк: