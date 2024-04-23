"Маркер" стабильности путинского режима: как болезнь Кадырова может повлиять на Чечню и Россию

По данным расследования российских оппозиционных журналистов, самопровозглашенному лидеру Чечни Рамзану Кадырову в 2019 году диагностировали "некроз поджелудочной железы". Но, вероятно, эту информацию "слили" из Кремля.

Такое мнение 24 Каналу высказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, отметив, что там далеко не все довольны тем, как распределяются "блага". Кремль платил в течение многих десятилетий дань Кадырову. По данным СМИ, Москва должна подготовиться к смене власти в Чечне.

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"В среднем эта дань исчислялась суммами от 2 до 4 миллиардов долларов ежегодно. Это только прямые бюджетные вливания. Кадыров настроил все, что только можно. Он просто превращал все в "Дубай Северного Кавказа", – сказал политолог.

Однако, самопровозглашенный лидер Чечни не забывал о себе и своем ближайшем окружении, которое "купалось" в черной икре, деньгах и бриллиантах. Впрочем, это в Кремле многим не понравилось.

Враг Кадырова

Самый большой враг Рамзана Кадырова – российские спецслужбы. Прежде всего, ФСБ. О борьбе между Кадыровым, его кланом и этой спецслужбой ходили легенды. Доходило до того, что с обеих сторон погибли сотни бойцов.

Бесследно исчезали боевики самопровозглашенного лидера Чечни. Тем временем убивали и сотрудников ФСБ. Однако, их пытался примирить Кремль.

Естественно, что ФСБ сейчас будет пользоваться этой ситуацией. Им нужно наконец-то избавиться от им уже отвратительного клана Кадырова. Они увидели возможность – надо поставить "своего человека",

– добавил Березовец.

"Спецоперация"

Еще в сентябре 2023-го года начали распространяться слухи о смертельной болезни Рамзана Кадырова. Однако, оказалось, что это была сложная "спецоперация". Ее организовали пиарщики для самопровозглашенного лидера Чечни. Она стоила миллионы долларов. В ней участвовали, в частности, Владимир Путин и глава росгвардии Виктор Золотов, которые пытались скрыть проблемы Кадырова со здоровьем. Так запускали различные истории, чтобы перевести фокус внимания.

Возможные преемники Кадырова

Апти Алаудинов, который возглавляет спецназ "АХМАТ" и которого назначили заместителем начальника главного управления по военно-политической работе минобороны России, может не устроить всех в Кремле. Боец ВСУ считает, что "слив" информацию о болезни Кадырова, сейчас создают все основания для начала внутренней борьбы с возможным выходом на гражданскую войну в Чечне.

Алаудинова, отметил политолог, назначили на очень странную должность. Фактически, это бывшее главное политическое управление советской армии. Так он стал главным политруком.

"Кремль никогда не допускал на такие подобные должности людей без опыта. Ведь эта специальность требует очень высокой компетенции в сфере и пропаганды, и специальных информационных операций", – добавил Тарас Березовец.

Еще один скандал, который всколыхнул информационное пространство, – задержание главы МЧС Чечни. Алихана Цакаева задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Рамзан Кадыров его полностью поддержал. Задержание Цакаева самопровозглашенный лидер Чечни назвал "позорной провокацией".

Возможно, Цакаев тоже рассматривался одним из преемников. Его так просто вывели из этой игры, дискредитировали. И это еще одно свидетельство того, что борьба в окружении Кадырова смертельная. Причем борьба за того, кто заменит "главаря", уже сейчас стартовала,

– подчеркнул боец ВСУ.

По его словам, каждый из региональных "царьков" подражает Кадырову и имеет свои частные армии. Между тем самопровозглашенный лидер Чечни срочно нанял 6 тысяч боевиков бывшей ЧВК "Вагнера".

"Он понимает, что сейчас начнется борьба, и после его ухода от власти первыми жертвами могут стать члены его окружения. Их нужно защищать, а бойцов или не хватает, или он сомневается в их лояльности", – сказал политолог.

Так Кадырову нужны наемники, которые не предадут и которых интересует лишь одно – деньги. Частная гвардия вагнеровцев – это то, что нужно для внутренней борьбы и, возможно, гражданской войны в Чечне.

Стабильность режима

Чечня – это "пороховая бочка" всего Северного Кавказа и в целом России. Этот регион – по сути "маркер" стабильности путинского режима.

"Это такой большой "маркер" для всех остальных национальных элит. Если, например, элиты Башкирии, Татарстана, Якутии увидят, что Чечня снова "отплывает" в "самостоятельное плавание", для них это будет также "маркером" и сигналом того, что они также могут начинать "парад суверенитетов", – отметил Березовец.

Такую ситуацию сможет удержать только Рамзан Кадыров.

Болезнь Кадырова