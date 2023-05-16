От этой болезни умирают нечасто: Свердлов предположил, какой диагноз может быть у Лукашенко

Появление Александра Лукашенко на параде в Москве 9 мая с перебинтованной рукой спровоцировало множество версий о состоянии его здоровья. В следующий раз он появился на публике через 6 дней – 15 мая. Но снова с повязкой на руке.

Главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов рассказал 24 Каналу, что бинт на руке Лукашенко вероятнее всего свидетельствует о том, что на его кисть ставили катетер. Однако он отметил, что на основании повязки трудно ставить какие-либо диагнозы.

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Лукашенко вынужден держать народ в тонусе

Свердлов подчеркнул, что Лукашенко производит впечатление больного человека – у него сиплый голос, одышка, поэтому наверняка у него есть какой-то вирус, но это не обычная простуда.

Павел Латушко, белорусский политик и дипломат, который в 2020 году поддерживал протесты, имея инсайдерскую информацию, озвучил диагноз Лукашенко. Это инфекционно-аллергический миокардит – воспаление сердечной мышцы,

– объяснил он.

Главный редактор "Еврорадио" подчеркнул, что, к сожалению, от этой болезни умирают довольно редко. Однако у белоруского диктатора может быть и другое заболевание.

Показали Лукашенко 15 мая в Беларуси вынужденно, потому что 6-дневное отсутствие в публичном поле на фоне слухов о его болезни белорусский диктатор не может себе позволить,

– подчеркнул Павел Свердлов.

Поэтому Лукашенко вынужден держать все время народ в тонусе: мол, я здесь, все нормально. Те, кто ему верит, получили доказательство того, что он не умер.

Павел Свердлов спрогнозировал, справится ли Лукашенко со своей болезнью: смотрите видео

Всегда хочет показать, что знает больше, чем другие

"Однако диктатор еще на пару дней исчезнет, чтобы подлечиться, и, скорее всего, нынешний кризис закончится", - заметил он.

Но, по его мнению, это не означает, что новый кризис не произойдет через некоторое время.

Жизнь у Лукашенко нервная, контрнаступления Украины он боится, также как дронов и ракет с территории Украины. Ведь уже три дня силы ПВО Беларуси приведены в полную боевую готовность,

– объяснил главный редактор.

Лукашенко, по его словам, всегда хочет показать, что он знает больше других. В частности он рассказал о 4 российских летательных аппаратах, которые упали в Брянской области. Хотя российская сторона признала пока потерю только одного вертолета.

"А Лукашенко уже знает, о 4 воздушных судах и не боится об этом говорить", - подчеркнул Свердлов.

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