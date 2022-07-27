"Болезнь подкашивает": таролог сказала, сколько двойников у путина
В последние месяцы мир все чаще обсуждает возможную болезнь владимира путина. Об этом уже говорили десятки близких ему людей, однако правда до сих пор неизвестна. Тарологи говорят, что карты не врут – путин действительно болен.
Об этом 24 каналу рассказала таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, путин, развязавший войну против Украины, до сих пор жив, но он под охраной и болеет.
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О двойниках путина
По ее словам, двойники у путина действительно есть.
Карты показывают, что сейчас их 6, кто-то заболел, но кого-то нового готовят к этому. Их меняют на не очень важных встречах путина и тогда, когда он очень болен,
– сказала Хомутовская.
Она уверяет, что снова поднимается тема его болезни. Карты говорят, что иногда путин не может даже подняться, тогда он использует двойников.
О болезни путина
Таролог подчеркнула, что кто бы чего ни говорил, но путин болен.
Карты уже год постоянно показывают одну и ту же информацию – что путин болен, и он начинает двигаться к смерти,
– заявила Хомутовская.
Закончится ли война, когда путин умрет? На это таролог ответила, что людям не сразу скажут, что он умрет. "Если он умрет, это будет тайна. Будет, как с Жириновским. Будут ходить слухи, правда вылезет, но хоронить его будут гораздо позже", – добавила она.
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Что раньше говорили о болезнях путина
- В последние месяцы было очень много сообщений о том, что тиран борется с онкологией. Так, российский олигарх, входящий в первую двадцатку списка Forbes, заявил, что у путина рак крови.
- 2 июня издание Newsweek сообщило об этом со ссылкой на 3 американских чиновников. Мол, в разведке США знают, что диктатор в апреле прошел курс лечения рака на поздней стадии.
- Следует отметить, что комментировал болезнь путина и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он 13 мая сказал, что это не безосновательные слухи.
- Чтобы опровергнуть подобные слухи, кремль каждый раз утверждает, что путин здоров. Правда это или нет, очевидно, покажет только время.