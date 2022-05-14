Болезненные для России решения союзников показывают, что она не правит миром, – Дуда

Анджей Дуда заявил, что болезненные для России решения союзников ясно показывают, что она не управляет миром. В будущем страна-агрессор также не будет им править.

Об этом президент Польши рассказал во время встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом. В ходе встречи главы государств обсудили агрессию России против Украины.

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Дуда подчеркнул, что как у Польши, так и у Эстонии теперь есть совсем другие возможности, чем в начале Второй мировой войны. Сейчас страны могут организовать помощь и обсудить санкции с союзниками и коллегами.

Мы можем применять различные болезненные для России современные решения, четко и ясно показывающие, что она не правит миром и не будет им управлять. И особенно нашим миром,

– отметил Дуда.

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