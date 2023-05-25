У Лукашенко не аденовирус, ему нужна операция, – Латушко сказал, что с диктатором
У самопровозглашенного президента Беларуси нет смертельного заболевания, но его проблемы со здоровьем нуждаются в операционном вмешательстве. Однако по разным причинам Александр Лукашенко боится лечь в больницу.
Такое мнение 24 Каналу выразил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, аденовирус – это вымышленная легенда.
Смотрите также Хоронить его рано, – BYPOL о болезни Лукашенко и вероятности отравления Путиным
"Наши инсайдеры говорят, что у Лукашенко никакой не аденовирус. Это вымышленная легенда. С аденовирусом не лежат столько дней в бессознательном состоянии", – сказал Латушко.
У Лукашенко есть серьезные проблемы со здоровьем: смотрите видео
Чем болеет Лукашенко
Белорусский оппозиционер подчеркнул, что у самопровозглашенного президента не смертельная болезнь, но у него достаточно проблем со здоровьем. В частности, его коленный сустав и межпозвоночная грыжа нуждаются в операционном вмешательстве.
Однако Лукашенко страшно лечь на операционный стол, ведь в Беларуси фактически не осталось врачей из-за его же репрессий, а лечиться в России или еще где-нибудь за границей он не рискнет.
Он очень боялся тогда, а как он теперь боится. Пойдет он на операцию – а проснется ли он после нее, будет ли она успешной, не откажут ли ему потом ноги, если говорить о позвоночнике,
– заметил Латушко.
Состояние здоровья Лукашенко: коротко
- Во время парада в Москве 9 мая Александр Лукашенко выглядел нездоровым. В СМИ распространились слухи о возможной болезни самопровозглашенного президента, поскольку он на несколько дней исчез из публичного пространства.
- Лукашенко появился через неделю. Он с перевязанной рукой якобы работал в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
- Впоследствии самопровозглашенный президент признал, что заболел. Он заявил, что у него аденовирус, но он не собирается умирать.