Взрыв на Крымском мосту: генпрокурор Болгарии выступил с важным заявлением о расследовании

В Болгарии проанализировали версию России по поводу подрыва грузовика на Крымском мосту. В Софии официально поймали Кремль на лжи.

София официально опровергла версию Кремля о том, что маршрут подорвавшегося грузовика на Крымском мосту начался в Болгарии Об этом говорится в заявлении главного прокурора Болгарии Ивана Гешева.

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Болгария ответила на обвинения России

Болгарский генпрокурор подчеркнул, что российская версия взрыва на мосту – это гибридная атака на европейское сообщество.

Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество.

– написал Гешев.

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