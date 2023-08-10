Обладает расширенными военными мощностями: почему именно в Болгарию с визитом отправился Буданов

На днях стало известно, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов совершил рабочий визит в Болгарию. Страна является нашим стратегическим партнером, в частности в области военно-промышленного комплекса.

Об этом 24 Каналу сказал журналист, политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец. Болгария является для Украины ключевым поставщиком БК советского образца.

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Это очень важный и правильный визит. Страна по сути уникальна, потому что сохранила советские мощности военно-промышленного комплекса: заводы по производству дефицитных мин 802 и 120 калибра, артиллерийских снарядов 152 калибра,

– сказал военный.

В целом три страны Евросоюза – Чехия, Румыния и Болгария, – вместе обладают наибольшим потенциалом производства снарядов и мин, в которых нуждаются ВСУ.

Атаки россиян на болгарский ВПК

Болгария имеет больше возможностей среди всех стран НАТО производить оружие, в котором нуждается украинская армия. Поэтому российская внешняя разведка не раз организовывала диверсии на военных объектах страны, уничтожая ее мощности. Россияне даже пытались отравить производителей оружия в Болгарии, о чем в свое время проводил расследование болгарский журналист Христо Грозев.

"Считаю, что Болгария – важный стратегический партнер Украины. Необходимо и дальше развивать отношения, тем более что после проведенных выборов и прихода нового правительства в Софии имеем конструктивный диалог с новой командой", – подчеркнул Березовец.

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