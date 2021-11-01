Больно на него смотреть, похудел на 20 килограммов, – Ясько о состоянии Саакашвили
1 ноября 2021 , 17:22Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Состояние здоровья Михеила Сакашвили, который находится в грузинской тюрьме, ухудшается с каждым днем. Политик уже похудел на 20 килограммов.
Об этом рассказала народный депутат Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в тюрьме. Сейчас политик держится, но его голодовка не может продолжаться постоянно.
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По словам Ясько, то, что Саакашвили находится в тюрьме и его состояние ежедневно ухудшается, является большим позором. Он должен вернуться в Украину, но это "зависит от грузинских властей".
Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента,
– подчеркнула депутат.
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Саакашвили в тюрьме: что известно
- Михеил Саакашвили в октябре вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу задержали и упрятали в тюрьму в Рустави.
- После этого Саакашвили объявил голодовку. Однако с тех пор его здоровье существенно ухудшилось.
- Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что политик отказывается от госпитализации в тюремную больницу. Он убежден, что пребывание там может быть опасным для его жизни.
- Саакашвили в октябре написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.
- В течение месяца заключения Саакашвили посетили более 100 раз. Наибольшее количество визитов к политику совершили его адвокаты.