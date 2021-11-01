Больно на него смотреть, похудел на 20 килограммов, – Ясько о состоянии Саакашвили

Состояние здоровья Михеила Сакашвили, который находится в грузинской тюрьме, ухудшается с каждым днем. Политик уже похудел на 20 килограммов.

Об этом рассказала народный депутат Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в тюрьме. Сейчас политик держится, но его голодовка не может продолжаться постоянно.

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По словам Ясько, то, что Саакашвили находится в тюрьме и его состояние ежедневно ухудшается, является большим позором. Он должен вернуться в Украину, но это "зависит от грузинских властей".

Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента,

– подчеркнула депутат.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денсиова заявила, что Михеил Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки.

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Саакашвили в тюрьме: что известно