Смертельная борьба началась: разговор с офицером ВСУ о болезни Кадырова и исчезновении Путина

Российские СМИ сообщили, что Рамзану Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы. В окружении главаря кадыровцев уже началась смертельная борьба за его место.

Кто мог слить информацию о болезни Кадырова и почему после так называемых выборов в России исчез с публики Владимир Путин рассказал в разговоре с 24 Каналом офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец. Больше интересных деталей – читайте далее в материале.

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Чечня – "пороховая бочка" России

У Рамзана Кадырова диагностировали некроз поджелудочной железы. Об этом сообщила "Новая газета Европа". Такой диагноз главе Чечни поставили еще в январе 2019 года. Он вроде бы влияет и на умственные способности; и на то, что Кадыров вообще говорит и делает. Но хочу спросить, по вашему мнению, насколько важна стабильность Чечни для стабильности режима Владимира Путина и для России?

Чечня стала основанием для двух войн, которые бушевали в России в начале 90-х и в начале "нулевых", когда Путин только приходил к власти. На Второй чеченской войне Путин выехал и сделал себе рейтинг среди российских избирателей, что позволило ему управлять своей страной уже более 20 лет. Поэтому ситуация в Чечне – это, по сути, маркер стабильности путинского режима. Так же она была маркером стабильности режима Бориса Ельцина.

Вспомним, как появилась независимая Ичкерия, когда Советский Союз распадался. Советская армия, выходя из Чечни, по коррупционному сговору оставила на территории этой бывшей республики огромные арсеналы вооружения. Среди них были и самолеты, и танки, и бронетехника, и огромное количество стрелкового оружия и патронов к ним.

Этим вооружением потом и была создана армия независимой Ичкерии. А позже мы помним, что ситуация зашла в тупик. И попытка в 1994 году на Новый год подавить независимую Ичкерию завершилась позорным поражением для ельцинской армии. Тогда были убиты и попали в плен сотни российских военнослужащих, которых потом очень долго освобождали. И освободили, надо сказать, с помощью опального олигарха Бориса Березовского.

Если что-то начнется в Чечне, то это, как в свое время Балканы называли "пороховой бочкой Европы", то Чечня – это "пороховая бочка" Северного Кавказа и России. Это такой большой маркер для всех остальных национальных элит.

Если, например, элиты Башкирии или Татарстана, Якутии увидят, что Кремль расслабился и Чечня снова "отплывает в самостоятельное плавание", то для них это будет маркером и сигналом того, что они так же могут начинать "парад суверенитетов". Был такой термин на момент развала Советского Союза.

Поэтому это очень опасная ситуация, потому что на самом деле никто, кроме Кадырова, удержать эту ситуацию не сможет. Ему это удавалось огромными усилиями. Это стоило тысячи жизней патриотов Ичкерии и также убитых нукеров из окружения самого Кадырова.

Все время там не прекращалась, а шла гражданская война. В более латентной фазе. Но даже после завершения Второй чеченской войны там продолжили пытать, убивать многих борцов за независимость. Они же убивали "псов" кадыровского режима.

В окружении Кадырова началась смертельная борьба

Как вы думаете, информация о болезни Кадырова появилась намеренно? Возможно, кто-то из его окружения ее именно сейчас слил?

Вполне возможно. Или это сделали из Кремля. Потому что источники издания "Новая газета Европа", которая сейчас издается на территории Европейского Союза, выехали из России. Они могут вполне безопасно, находясь под защитой европейских спецслужб, высказывать такие суждения и публиковать такие материалы, которые себе не позволит ни одно издание, что продолжит оставаться на территории России.

Я думаю, что на самом деле источником слива этой информации могло послужить не окружение Кадырова, а, вероятнее всего, Кремль. Там не все довольны тем, как распределялись блага. Кремль платил дань Чечне, а точнее ее главарю Рамзану Кадырову на протяжении многих десятилетий. В среднем эта дань исчислялась суммами от 2 до 4 миллиардов долларов ежегодно.

Это только прямые бюджетные вливания, на которые взбесившийся от этого "золотого дождя" Кадыров настроил все, что только можно: и школы, и люксовые дороги, и спортивные центры, и религиозные сооружения. Он просто превратил все согласно своим помешанными фантазиями в такой "Дубай" Северного Кавказа.

И, конечно, не забывал себя и свое ближайшее окружение. Оно буквально купалось в черной икре, деньгах и бриллиантах. Многим в Кремле это не нравилось. И кто самый главный враг Кадырова в течение этих двух с половиной десятилетий? Это были российские спецслужбы. Прежде всего ФСБ.

О борьбе между Кадыровым и его кланом и ФСБ ходили легенды. И доходило до того, что и в этой "войне" погибли сотни с обеих сторон. Когда боевиков Кадырова похищали, они бесследно исчезали. Так же убивали российских ФСБшников. Но Кремль всегда пытался их замирить, не принимая ни одну из сторон.

Естественно, что ФСБ сейчас будет пользоваться этой ситуацией. Им нужно наконец-то избавиться от уже противного им клана Кадырова. Они увидели возможность – и надо поставить своего человека.



Кадыров значительно поправился в последнее время / Скриншот из видео

Очевидно, что Алаудинов, которого хочет видеть сам Кадыров, может не устраивать всех в Кремле. И они, слив эту информацию, создают все основания для начала внутренней борьбы с возможным выходом на гражданскую войну.

Относительно Апты Алаудинова, это командир спецназа "Ахмат". Его недавно назначили на должность заместителя начальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны России. Я думала, что возможно, наоборот, это Кадыров хочет от него избавиться. Или он хотел поставить своих людей в министерстве обороны. Он и есть человек от ФСБ?

Там сейчас произошла череда очень странных вещей, которые у меня не складывались в пазл, пока не появилась информация от "Новой газеты". Тогда все стало на свои места.

Помните, в сентябре 2023 года начали распространяться слухи о смертельном заболевании самого Кадырова. Его пресс-служба и окружение, и Кремль начали активно опровергать. Сейчас оказывается, что это была очень сложная спецоперация, организованная пиарщиками для Кадырова, которая стоила миллионы долларов.

В этой пиар-кампании принял участие и главный путинский охранник, глава росгвардии Виктор Золотов, и сам диктатор Владимир Путин, которые пытались скрыть от общественности факт очень серьезных проблем со здоровьем Кадырова.

Тогда даже запустили историю с избиением Никиты Журавеля. И оказывается, что это тоже было специально инспирировано окружением Кадырова, чтобы перевести фокус внимания. Им это удалось. Плюс эта очень странная кампания с бесконечным награждением сына Кадырова различными государственными наградами. Это тоже была кампания по отвлечению внимания.

И вот этого Алаудинова недавно назначают на очень странную должность. По сути, это бывшее главное политическое управление советской армии. Он стал главным политруком, что для человека с его опытом странно. Кремль никогда не допускал на такие должности людей без опыта, потому что эта специальность требует очень высокой компетенции в сфере и пропаганды, и специальных информационных операций.

И вот еще один скандал, который буквально на днях встряхнул информационное пространство... Речь идет о задержании главы Министерства чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева, которого задержали на границе между Чечней и Дагестаном. Тогда Кадыров полностью поддержал его. Тот вел себя очень дерзко, дрался. Кадыров назвал задержание Цакаева позорной провокацией.

Это, кстати, ответ на вопрос. Возможно, Цакаев тоже рассматривался одним из преемников. И его, таким образом, просто дискредитировали и вывели из этой игры. И это еще одно свидетельство того, что борьба в окружении Кадырова смертельная. Причем борьба за то, кто заменит главаря, она уже сейчас стартовала и началась.



Кадыров и Цакаев / Телеграм Кадырова

Еще раз повторяю, эти слова о гражданском конфликте в Чечне – это не преувеличение. Каждый из этих региональных "царьков" имеет свои частные армии. Теперь понятно, почему Кадыров срочно нанял 6 тысяч боевиков бывшей ЧВК "Вагнера". Он понимает, что сейчас начнется борьба, а после его ухода от власти первыми жертвами могут стать члены его родного окружения. Их нужно защищать.

А бойцов либо не хватает, либо он сомневается в их лояльности. И здесь нужны наемники со стороны, которые не предадут, которых интересуют только деньги. У них нет никаких привязок в республике, поэтому они будут выполнять полностью волю того, кто их наймет. Эта частная гвардия – 6 тысяч вагнеровцев – нужна как раз таки для внутренней борьбы. И возможной гражданской войны в Чечне.

Почему Путин "залег на дно"

Говорят, что Путин перестал покидать Кремль и резиденции после так называемых "выборов" и вернулся к образу жизни, который вел до начала предвыборной кампании. Об этом пишет агентство, которое анализировало график российского диктатора. За время кампании Кремль сообщил о сотнях выездных мероприятий с участием Путина. А за последние две недели Путин участвует только в совещаниях по видеосвязи. Что случилось?

Мы не знаем, был ли это сам Путин, который участвовал в полетах на российских истребителях; или это мог быть один из его многочисленных дублеров. А о причинах, почему Кремль сейчас решил спрятать своего главаря и почему Путин сейчас не выходит на публику... На самом деле их очень много.

Первая из причин. Мы знаем, что 7 мая должна состояться официальная инаугурация Путина на его уже пятый срок. 9 мая – самый большой их идеологический праздник – день победы. Очевидно, что Кремль после терактов, которые были осуществлены, сейчас очень сильно опасается любых публичных выходов Путина. Там понимают – если уже "проспали" "Крокус-Сити", где ФСБ имела полное расписание...

Об этом писало издание The New York Times, что американские спецслужбы даже точно указали место этого теракта. Прямо сказали, что это будет в "Крокус-Сити", а россияне "проспали".

Думаю, Кремль небезосновательно сейчас просто опасается. Кремль сейчас прячет Путина до момента его инаугурации. И, вероятнее всего, до 7 мая мы его так и не увидим. Плюс мы не знаем, в какой физической форме оказался диктатор. Постоянно появляется информация о его заболеваниях и проблемах. С тем же Кадыровым правда все равно выплыла.

Сколько они пытались кричать, что это фейк и дезинформация, а это оказалось правдой. У Путина, очевидно, есть возрастные проблемы и возрастные заболевания. Условно, его могли сейчас положить в "кремлевку" для того, чтобы "прокапать" и "подлатать". Потому что он хочет 7 мая появиться сам, а не чтобы был дублер. Потому что это день его триумфа. Он там будет прокапан, подлечен, подшит и отмарафечен по полной программе.

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Он хочет появиться оживленным перед россиянами для того, чтобы вселить в них веру в свои силы дотянуть до конца пятого срока и выиграть, как он говорит, войну против Украины. Я думаю, что это и есть основная причина, почему его сейчас прятали.

Польша напугала Кремль

В России заговорили об американском ядерном оружии. Мария Захарова говорит, мол, если в Польше разместят ядерное оружие, то это привлечет внимание генштаба вооруженных сил России и будет учитываться во время военного планирования. А это что получается? Они могут размещать ядерку в Беларуси, а Альянс не может? Или они переживают, что ядерное оружие может оказаться ближе к Кремлю?

Они переживают и обеспокоены, потому что подлетное время сейчас до Москвы уменьшилось. Так же все прекрасно понимают, что после провала российского испытания над Киевом ракет "Циркон", которые были представлены как якобы "вундерваффе", "чудо-оружие", гиперзвуковые ракеты – у Путина остается не так много козырей в этой игре. Обе ракеты были успешно сбиты над Киевом.

Напомню, что Россия 8 лет назад вышла из договора о контроле за обычными типами вооружений, который был подписан в далеком 1990 году представителями НАТО и стран Варшавского договора. А сейчас об этом же заявил и диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Нижняя палата парламента уже буквально на днях приняла формальное решение о том, что Беларусь так же выходит из этого договора.

Что это означает? В свое время тогдашний президент Соединенных Штатов Рональд Рейган и последний генсек и президент СССР Михаил Горбачев договорились о максимальных цифрах размещения обычных типов вооружений в Европе.

В случае с Советским Союзом это означало, что в европейской части СССР – тогда это были нынешние страны Балтии, Украина, Беларусь и европейская часть РСФСР – должно было быть размещено максимальное количество вооружения, которое было прописано. Буквально количество танков, артиллерии, САУ, самолетов, которые должны были быть размещены в европейской части.

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Понятно, что Путину, учитывая его концепцию подготовки к войне с НАТО, и перед тем, как он готовился к войне с Украиной, надо было это соглашение разорвать, чтобы сконцентрировать большее количество обычного вооружения, что он и сделал.

Сейчас мы видим, что он идет той же самой тропой в случае с Беларусью, накачивая ее оружием и давая возможность разместить легально, выйдя из этого договора.

Как будет реагировать на это Запад? Он же не выходит из договора, а придерживается для того, чтобы постоянно давить на Россию. Но как компенсировать увеличение военного присутствия российских вооруженных сил в европейской части? Самый простой вариант – ядерным оружием. Мы не можем разместить больше танков, самолетов и бронетранспортеров, поэтому мы разместим ядерное оружие.

Поэтому Путин, конечно, через своих пропагандистов будет кричать о нарушении российских прав. Но что интересно, буквально на днях министр иностранных дел Сергей Лавров неожиданно заявил, что Россия готова вернуться в договор о запрете ядерных испытаний.

Это уже "пробная пуля". Они поняли, что НАТО сейчас будет наращивать свое ядерное присутствие; увеличит количество ядерных боеголовок в Восточной и Центральной Европе. И надо что-то с этим срочно делать, потому что России нечем ответить.

Поэтому они сейчас вбрасывают, мол, вернемся к этому договору, который Россия опять-таки сама разорвала. Словом, это просто говорит о том, что они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Когда уже осознали, то теперь надо "отмотать назад". Из-за этого и идут все эти конвульсии Захаровых, Лавровых и так далее.

Что изменит пакет помощи от США

Украина ждала решения о помощи от США 6 месяцев. Надеемся, что Сенат также примет это решение, президент Байден подпишет и оружие пойдет. Действительно ли оно сможет что-то изменить на поле боя?

Военная помощь требует тишины. Пусть наш враг сам ищет возможности понять, осознать, что произошло. Мы должны только сказать, что плана "Б" у Кремля на этот раз не было. Это подтверждает растерянность и агрессия, которая вылилась на страницы соцсетей со стороны Димы Медведева, Маши Захаровой, Дмитрия Пескова и других. Те сразу начали растерянно кричать о том, что якобы "это шабаш неонацистов, что мы ответим, что это все оружие продолжает страдания украинского народа".

Мы не знаем на самом деле и не должны говорить публично о конкретном объеме военной помощи со стороны наших союзников, даже если бы знали. Фактом остается то, что значительная часть этой помощи Пентагоном уже была подготовлена. Об этом писала западная пресса. Мы это можем сказать, потому что такая информация была в открытом доступе. То есть они знали и рассчитывали на то, что Конгресс все-таки примет решение о помощи Украине.

Учитывая критический характер и то, что это нужно перебросить в ближайшее время, они разместили значительную часть этой помощи уже на своих военных складах на территории стран НАТО в Европе.

Плюс большая часть этой помощи буквально ждет подписи президента, которая произойдет, вероятнее всего, не позднее, чем во вторник (23 апреля – 24 Канал), когда Сенат первой повесткой дня рассмотрит вопрос помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент его немедленно подпишет. Как только будет подписан закон, эта помощь буквально за считанные дни и недели окажется в Украине.

, что вечером 23 апреля Сенат поддержал законопроект о помощи Украине. В белом доме заверили, что уже 24 апреля Джо Байден поставит свою подпись

Размышлять над тем, поможет ли она нам только остановить россиян, или мы ее используем в нашем контрнаступлении, мы, безусловно, не будем. Ведь наш противник сам не знает ответа. Он бы очень хотел его, конечно, получить.

Но приведу мнение коллег из Института изучения войны Соединенных Штатов, которые сказали, что "предоставление этого американского военного пакета может на самом деле сорвать планы российского наступления". Он может просто не состояться, или, если он начнется, он потерпит поражение.

Почему спикер Джонсон резко изменил мнение относительно Украины

Западные издания также пишут, почему Майк Джонсон сказал "да" помощи Украине. NYT и CNN пишут, что якобы неизгладимое впечатление на него произвел брифинг директора ЦРУ Уильяма Бернса, который обрисовал картину ужасной ситуации на поле боя в Украине и глобальных последствий бездействия США. Еще предполагают, что это якобы будущая судьба его старшего сына, который недавно поступил в военно-морскую академию. Действительно ли это повлияло на положительное решение?

Почему он изменил свое мнение – знает только Майк Джонсон. Американская пресса делает предположения. Это лишь гипотезы, что могло на него повлиять. Думаю, что здесь было комплексное действие факторов. Майк Джонсон все же относится к классическим так называемым "партийным бюрократам".

Он не является политиком-новичком, поэтому он проходил серьезную партийную школу. Это огромная школа, в которую люди не приходят с улицы. Все равно большинство из них проходят путь помощников конгрессменов, сенаторов. Они учатся много лет после того, когда они уже становятся профессиональными политиками.

Прислушиваться к мнению американской разведывательной среды, к мнению аналитиков Пентагона, Государственного департамента, – для этих людей является абсолютно естественным. Дональд Трамп, который является человеком посторонним, избирался не служа ни дня в армии, не пройдя государственную службу, не будучи публичным политиком. Он пришел со стороны, поэтому он может делать такие ошибки.

А Майк Джонсон не может этого себе позволить. Поэтому естественно, что они будут доверять брифингам разведки. Вторая причина – на него серьезное влияние имеет религиозный фактор. Он происходит из огромной по своему количеству, многомиллионной американской протестантской среды. Он является баптистским пастором.

Для этого человека вопрос веры является чрезвычайно важным. Для нас это трудно понять, но в США десятки миллионов избирателей ориентируются на мнение своей церкви, своих пасторов. С Джонсоном работали представители украинских протестантских церквей, у которых есть давние контакты, построенные десятилетиями. Это бывшие народные депутаты, это представители этой среды. Один из украинцев – одессит.

Сергей Гайдаржи – это муж той женщины, которая погибла в Одессе во время атаки 2 марта. У него погиб также 4-месячный сын. Он также является баптистом и встречался с Джонсоном.

Он вдовец и его жена была дочерью баптистского пастора. Его встреча с Майком Джонсоном могла во многом повлиять на его позицию. Возможно, кому-то этот фактор кажется "натянутым", "неестественным", а для американской политики – он как раз таки естественный. Ведь вопрос церквей является ключевым.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон / Getty Images

Нынешний действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден является лишь вторым в истории президентом-католиком. До него на эту должность избрали только одного католика и тоже демократа. Это был Джон Кеннеди – американский президент. Американские избиратели в своем большинстве являются протестантами.

Есть определенное историческое неприятие, конфликты между протестантами и католиками. Но в этом случае все произошло, и за него голосует огромная католическая община. Это прежде всего американцы итальянского и ирландского происхождения, которые исповедуют именно католическую веру.

Майк Джонсон не может не слушать мнения. Он ориентировался, как я читал, на опросы. Он ждал результатов опросов представителей баптистской и протестантской среды. Когда дождался, очевидно, увидел цифры, что большинство этих людей поддерживают продолжение поддержки Украины.

О конфискованных российских активах

Палата представителей приняла законопроект, который дает право президенту США конфисковать замороженные российские активы и передать их в специальный фонд поддержки Украины. По оценкам экспертов, их в США примерно 5 – 8 миллиардов долларов. В то время как в Евросоюзе заморожено около 230 миллиардов долларов. Это решение может побудить и Европейский Союз сделать так же?

И американское законодательство, и европейская юридическая практика базируются на прецедентном праве. Оно действует не во всех странах Европейского Союза. Американская правовая система – прецедентная. Что это значит?

Условно говоря, когда суд рассматривает определенное дело, которое не рассматривалось никогда в истории до того, и принимает решение, оно становится прецедентом – основанием для вынесения всех аналогичных решений. Поэтому на эту же практику ориентируются представители некоторых других юридических школ старой Европы. Конечно, это решение американского Конгресса важно. Прежде всего своим прецедентом.

Ведь создана возможность, исторический правовой прецедент для европейских стран начать действовать по образцу американского Конгресса. Так что, когда представители европейской политической школы говорили о том, что они не могут начать эту конфискацию, ведь это может противоречить международному праву, то все равно смотрели на пример США.

Если они себе это позволили, это означает, что Европа также может пойти этим путем. А там денег Путина – гораздо больше. В Соединенных Штатах российский центробанк держал 6 миллиардов долларов. Конечно, для нас это огромная сумма, но для Америки – это копейки.

Они будут сейчас заморожены. Когда президент Байден подпишет (законопроект – 24 Канал), их смогут конфисковать в пользу Украины. А вот в Европе есть сумма в несколько раз выше – более 200 миллиардов американских долларов. Этот лакомый кусок, бесспорно, – возможность нашим союзникам не тратить средства своих налогоплательщиков, а забрать эти деньги, которые уже и так у них физически есть, и передать их на восстановление Украины.

Почему-то ЕС как будто к этому не готов. Ведь чиновники говорят, что они отказываются от конфискации российских активов, потому что считают подобное решение "нарушением международного права". Опасаясь, что это якобы отобьет желание инвесторов доверять евро и вызовет "зеркальный ответ" со стороны России. Дмитрий Песков сказал, что они введут такие же действия, как и Евросоюз, если примет подобное решение.

Это сопротивление будет нарастать. Издание The Washington Post писало, что министерство иностранных дел России приняло совершенно секретную концепцию "гибридной войны", которая назначает российских дипломатов "солдатами" в этой войне, и они должны проводить подрывные операции. Которые, в частности, предусматривают подкуп и коррупцию политиков в мире. Прежде всего, в старой Европе.

Поэтому американские и британские спецслужбы уже работают над тем, чтобы установить как можно более широкий круг этих агентов влияния, которые засели везде. В частности, в Европейской комиссии, в Европейском парламенте. По этой российской "пятой колонне" в Европе нанесут мощный удар. Думаю, что мнение Еврокомиссии, европейских политиков претерпит серьезную эволюцию. В итоге – будет принято правильное решение в пользу Украины.

Визит Блинкена в Китай – "тяжелая кавалерия"

Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Пекин. Он якобы предлагает Китаю отказаться от сотрудничества с Россией. И говорит, что, если Пекин не откажется, то США будут принимать жесткие меры. По данным FT, США рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций. Действительно ли Китай может прислушаться к этим угрозам от Вашингтона и прекратить или хотя бы уменьшить сотрудничество с Россией?

Как красиво Запад сейчас обрабатывает Китай. 14 – 17 апреля с визитом в Китае находился федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он "обрабатывал" китайское руководство. Основная цель этого визита была – заставить Китай изменить свою политику в отношении войны в Украине, которую там войной не называют, а называют "конфликтом", "кризисом". Шольцу эта миссия до конца не удалась.

Он сделал все возможное. Его надо за это поблагодарить. Но проблема не в Шольце, а на самом деле – в Китае. Ведь Китай хочет услышать предложение, от которого он не сможет отказаться. Следующим в Китай заезжает 24 – 26 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это уже подтягивается "тяжелая кавалерия". Здесь уже начнется серьезная "обработка".

Госдеп сообщил о том, что против китайского бизнеса, который продолжит работать с российским рынком, будут введены самые жесткие санкции. Но перечень этих санкций и круг компаний назвать отказался. Они оставляют эту информацию "закрытой". Таким образом, есть определенный элемент неожиданности. Мол, мы вас предупредили, мы вам сказали, что санкции будут чрезвычайно жесткие.

А что это может быть? Все что угодно, включая отключение от SWIFT. Это – "термоядерные" санкции. Российские банки до сих пор не могут оправиться от того, что их выбили из системы SWIFT. Система "МИР", которую они создали, гибрид "козла и лани", который создавала Набиуллина (глава центрального банка России – 24 Канал), так и не "взлетел". Банки Казахстана, Турции, Китая отказались с этой системой работать. Остались лишь Куба и Северная Корея.

Вау, это выбор такой – "the best". Ведь, очевидно, россияне "поедут" на солнечные курорты Северной Кореи, а оффшорные компании они будут открывать где-то под Гаваной. Поэтому американцы сделали абсолютно правильно. Они оставили эту информацию секретной. Тем более, что их предупредила "железная леди" американского правительства Джанет Йеллен. Это "тяжеловес" администрации Байдена, министр финансов, которая "отхлестала" и все китайское руководство, и Си Цзиньпина.

Находясь в Китае, она выходила на брифинги, и их так и "в хвост, и в гриву". Китайцы, конечно, от этого взбесились, но это работает. После "кнута" будет "пряник". "Пряник" будет в мае – Эммануэль Макрон, к которому отправится лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин. Там уже будет другой разговор – более мягкий.

Итоги этого разговора мы увидим уже на саммите мира в Швейцарии 15 – 16 июня, куда китайский представитель Ли Хуэй или другой, возможно, все-таки отправится. Пожелаем успеха нашим союзникам. Они все делают очень изящно, виртуозно и очень эффективно.