"Большая фракция" в Трускавце: как работали и развлекались "слуги народа" на Львовщине

"Трускавец 2.0" для "слуг народа" был очень богатым различными событиями. В поезде "тасовали" журналистов, а уже на Львовщине – разбирались, кто оплачивает банкет. Последний вопрос был особенно важным, ведь предыдущий стоил почти 10 миллионов гривен.

Ответы участников фракции разнились. Кто-то убеждал, что за все платит "Слуга народа", кто-то – что проезд оплачивали самостоятельно. Звучали мысли и о том, что партия может оплатить только тренинги, но не проживание и питание депутатов.

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Заседание "слуг", которое назвали "большой фракцией", длилось 2 дня. Всех участников расселили в дорогом отеле "Риксос".

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Первый день, по словам депутатов, был лайтовым. С отчетами о деятельности парламента выступил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. Пригласили и нескольких министров и советников из Офиса Президента.

По словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, участники подводили итоги работы. Обращали внимания на то, над чем нужно работать и формировали планы до 2023 года.



Зеленский дал пресс-конференции в Трускавце / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Изюминкой второго дня стало появление "силового блока". В частности комментарии журналистам раздавала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Тогда же слуги народа разбились на 8 групп, в соответствии с направлениями работы. Среди них:

военная безопасность;

международные отношения;

энергетическая независимость;

человеческий капитал;

технологическое развитие;

инфраструктура и местное развитие;

верховенство права;

продовольственный и цифровой хабы.

После обеда на Львовщину прибыл президент Владимир Зеленский. Он выступил с речью и пообщался с журналистами. Он оценил работу фракции на "твердую троечку" по 5-балльной шкале, а себе поставил "семь – восемь" по 12-балльной шкале.

В то же время на заседании фракции собирали подписи за отставку экс-главы списка, а сейчас – главу парламента Дмитрия Разумкова. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что это их право – уволить того, кого назначили.

Развлечения "слуг народа"

Впоследствии "слуги" пошли "получать по заслугам". Награждали участников как серьезными призами вроде "ответственность года" или "Децентрализатор года", так и шуточными, например "Турбо жим-жим".

Под конец вечера отыграл обещанный диджей-сет Давид Арахамия. Николай Тищенко успел сразиться с коллегой Романом Грищуком.

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В то же время приглашенная телеведущая Катя Осадчая проехалась по Трускавцу до вокзала "с ветерком". Патрульные привезли ее аж во Львов на вокзал в спецавтомобиле с сиреной.

В воскресенье, 3 октября, вечером после заседаний и отдыха "слуги" отправились в Киев. В понедельник они начали новую пленарную неделю. Однако и по дороге в столицу случился скандал – уже традиционно журналистов пересадили в другой вагон.

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