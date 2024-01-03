Когда мы увидели стратегию, которую использовали для присвоения земли под рынком "Добробут" в центре Львова, решили проконсультироваться с коллегами из другой мощной и авторитетной украинской юрфирмы.

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Показали им документы, собранные подтверждения. Вместе пришли к выводу, что в начале нулевых схемы были значительно креативнее и куда более наглыми, чем те, которые использует недобросовестный бизнес и его представители сегодня.

За скандальный участок под рынком "Добробут" во Львове почти 20 лет идет борьба в судах. С одной стороны, Львовский горсовет хочет вернуть территорию площадью 0,66 гектара возле Львовской оперы во владение общины и восстановить там историческое общественное пространство, которое располагалось здесь в начале XX века.

С другой стороны, есть ООО "Галинвест", которое, по понятным причинам, не хочет потерять землю, которая оценивается в сотни миллионов гривен. Нашу юридическую команду к этому делу Львовский горсовет привлек только в этом году уже на стадии апелляции.

Мы часто представляем интересы клиентов, ставших жертвами рейдерских атак. Но этот кейс действительно особенный. Забегая вперед скажу, что Верховный Суд принял все наши аргументы и доказательства, вынес решение в пользу Львовского горсовета, отменив все предыдущие решения судов и направив дело на новое рассмотрение.

Следовательно, факты, о которых пойдет речь, значительной частью уже доказаны и признаны высшей судебной инстанцией. Некоторым фактам еще придется дать оценку.

Считаю, что о подобного рода сделках нужно рассказывать вслух. Это помогает гражданам, бизнесу или даже целым общинам обезопасить свою собственность от возможных чужих недобросовестных и мошеннических намерений. Чтобы не случилось такого, что однажды мы проснемся, а условная Софийская площадь – уже в частной собственности.

Back to USSR

Эта история началась еще в советское время, хотя и продолжается до сих пор. В конце 80-х годов прошлого столетия решили построить гостиницу "Золотой лев" в центре Львова. Строить гостиницу международного класса вызвались австрийские инвесторы. Для Львова, который в то время еще не считался туристической жемчужиной, это стало топовой частью.

В 1990 году для строительства гостиничного комплекса было создано ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест", а исполком Львовского горсовета народных депутатов предоставил этому предприятию разрешение на проектирование и строительство гостиничного комплекса с долевым участием Львовского горисполкома и других организаций-инвесторов, привлеченных в проектирование.

Город обязывался выделить землю под строительство и взять на себя практические и финансовые вопросы по отселению жителей из домов на территории, на которой должна была бы строиться гостиница.

Так, в 1990 году исполком Львовского горсовета разрешил "Галинвесту" временно использовать для обеспечения условий строительства гостиничного комплекса более 2 гектаров возле Оперного театра.

Независимые и лихие 90-е

В 1992 году Львовский горсовет официально вошел в уставный капитал австрийско-украинского предприятия "Галинвест" долей 28%. Именно в такую цифру оценили стоимость выделенной земли и расходы по переселению жильцов, сносу домов. На тот момент все это полностью соответствовало законодательству.

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В марте 1993 года город предоставил "Галинвесту" в постоянное пользование земельный участок площадью 1,47 гектара под гостиницу. А уже в начале 1994 года, учитывая реальные возможности, произошло изменение площади участка, которое предоставлялось в постоянное пользование австрийско-украинскому предприятию – до 0,66 гектара.

Все вышеперечисленные даты важны для того, чтобы объяснить, что и как произошло с территорией в центре города и как община потеряла эту землю.

Еще один важный нюанс: тогдашний директор и нынешний бенефициар "Галинвеста" Валерий Холодило присутствовал во всех рабочих группах, которые рассматривали вопросы уменьшения выделяемой городом территории в постоянное пользование. Следовательно, он точно должен быть в курсе, когда именно было принято решение об уменьшении площади участка до 0,66 гектара.

Вот, как бы все должно было происходить дальше: "Галинвест" должен был получить от горсовета соответствующий акт и начать работы по строительству. Однако "Галинвест" по неизвестным нам причинам этого не сделал. И когда аж через 22 года – в 2016 году – пришел к выводу, что нужно все-таки осуществить государственную регистрацию этого земельного участка, подал для этого акт 1993 года. Однако, как уже отмечалось выше, этот земельный участок был сформирован только в 1994 году.

Но вернемся к событиям тех дней. Сначала некоторые строительные работы действительно проводились. Но из-за кризиса конца 90-х строительство замерло на уровне залитого фундамента. Городской совет Львова как совладелец корпоративных прав ООО "Галинвест" согласился подготовить план выхода из кризиса.

Далее, в апреле 1999 года другие участники решили выйти из ООО и во время общего собрания передали свои доли в пользу Львовского горсовета. Это были госучреждение, предприятие, банк и одна частная компания. Их переданные мэрии доли составляли 27%, а затем Львовский горсовет становился владельцем 55% ООО "Галинвест". Все соответствующие изменения были внесены в реестр.

Дальше было дело о банкротстве, возведение "временного" рынка на месте, где должна была бы располагаться гостиница.

Виртуозы схем

И здесь мы подошли к самому интересному – процедуре захвата части Львовского горсовета в ООО "Галинвест", а затем и земли в центре Львова.

Итак, для того чтобы присвоить земельный участок площадью 0,66 гектара и стать его единоличным владельцем через "Галинвест", во время очередного общего собрания ООО "Галинвест" в 2004 году решили исключить Львовский городской совет из общества. Во время этого собрания в составе двух участников состоялось сразу несколько противоправных действий.

Во-первых, манипуляции с долей. Участники решили, что горсовет все эти 5 лет не владел долей 55% украино-австрийского предприятия. Причина удивит наверное каждого юриста. Общее собрание трактует передачу городу 27% от других участников как сделку с отлагательным условием.

Простыми словами: если город погасит все долги предприятия, тогда он и приобретет право собственности на долю 27%.

На каких основаниях? Вообще не понятно, ведь ни в каких документах о том, что выплата долгов предприятия является отлагательным условием для получения 27%, речь не идет. Да и если бы относительно отлагательного условия действительно было бы где-то прописано, то решать чья это доля – компетенция суда, а отнюдь не общего собрания. И в таком случае эти доли должны вернуться их предыдущим владельцам.

Однако все эти доли (27%), в т.ч. госпредприятий, без приватизационных процедур, стали собственностью частного лица.

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Во-вторых, Львовский городской совет не предупредили о проведении общего собрания, поэтому представителей от города на них даже не было.

В-третьих, в соответствии с тогдашним законодательством в случае принятия решения об исключении участника из ООО, внесшего в уставный капитал право пользования имуществом, такому участнику должны вернуть такое имущество, а право пользования подлежало однозначному прекращению.

То есть, даже если принять, факт противоправного исключения Львовского горсовета из участников австрийско-украинского предприятия, то земля в центре Львова никоим образом не принадлежала и не принадлежит "Галинвесту", и он не имеет права им пользоваться. Это собственность общины Львова.

Несмотря на нарушение законодательства, ООО "Галинвест" забрал долю Львовского горсовета на себя и перераспределил ее на тогдашнего директора предприятия (ныне – собственник). Таким образом, произошел, можно сказать, рейдерский захват частиц ЛГС обществом "Галинвест".

Городской совет тогда пытался судиться, однако Львов так и не восстановил свои права на участие в обществе.

От части до земли

На указанных выше действиях сделка не кончилась. Следующим шагом стало присвоение земельного участка размером 0,66 гектара возле Львовской национальной оперы.

В 2016 году отдел Госгеокадастра во Львове сообщил "Галинвест", что документы на пользование земельным участком, который на самом деле принадлежит Львовскому городскому совету, ненадлежащие. Понимая шаткое положение своих "прав" на землю в центре Львова, "Галинвест" прибег к тому, что использовал поддельные документы, чтобы зарегистрировать соответствующее право. Государственный регистратор принял решение.

Объясняю, почему мы утверждаем, что документы были подделаны. Для перерегистрации участка "Галинвест" использовал акт на право постоянного пользования этой территорией, датированный 24 июля 1993 года. Но здесь есть ряд "но".

Во-первых

Мы уже отмечали, что этот участок площадью 0,66 гектара был сформирован только в 1994 году. То есть акт, хотя действительно содержит печать Львовского городского совета, не настоящий, ведь в 1993 году этого участка еще не было.

Во-вторых

Запись в акте о том, что он был издан 24 июля, появилась только после 2018 года. Когда "Галинвест" судился с Госгеокадастром в других судах и показывал этот акт, то там был указан только год выдачи – 1993. Поэтому государственные регистраторы отказывали в регистрации права пользования. И только в 2020 году, когда "Галинвест" обращался за государственной регистрацией и в судебные органы, то в этом акте уже появилась дата "24 июля". Однако здесь тоже не обошлось без ошибок.

24 июля 1993 года – это суббота, выходной. Львовский городской совет не мог в этот день выдать указанный документ. Верховный Суд обращает на это особое внимание, подчеркивая, что суды предыдущих инстанций не сочли нужным проверить это утверждение.

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В-третьих

Как уже отмечалось, нынешний бенефициар "Галинвест" был участником рабочих групп при Львовском городском совете в 1993 году, которыми были установлены изменения площади участка. Как член рабочих групп владелец "Галинвеста" ставил подписи под всеми этими изменениями. А значит, не мог не знать, что финальный вариант появился только в 1994 году.

В-четвертых

Верховный Суд отмечает, что орган, якобы предоставивший "Галинвесту" право постоянного пользования на эту землю, вообще не имел на это полномочий по законодательству.

Так что акт, никогда не издававшийся Львовским городским советом, не мог быть основанием для государственной регистрации права на земельный участок. Ведь зарегистрировать можно только то, что выдано установленным законом способом. Мы не утверждаем, что именно "Галинвест" или лица, с ними связанные, подделали акт, однако сам факт того, что этот акт является подделкой, очевиден. А использование поддельного акта – несомненным.

Здесь хотелось бы рассказать, как активно и усердно правоохранительные органы изучают обстоятельства присвоения земли общины Львова, однако это не так. Открытое уголовное производство по вышеупомянутым фактам на самом деле "пыляются". Почему так происходит, мы можем только предполагать.

Суды

Как юридические советники мы включились в процесс уже на стадии апелляции, немного скорректировали стратегию, четко систематизировали хронологию всех событий, привели аргументы, подкрепленные доказательствами. И когда получили текст решения суда апелляционной инстанции, были, мягко говоря, удивлены.

Суд в своем решении изложил все приведенные Львовским городским советом факты противоправного завладения "Галинвестом" принадлежащим городу земельным участком, а затем опроверг, по сути, единственной фразой: "Истец надлежащими и допустимыми доказательствами не доказал фальсификацию этого акта".

Не считаю нужным давать публичную оценку действиям суда. Сначала мы детально проанализируем решение судов низших инстанций в связи с решением Верховного Суда и примем окончательное решение об обращении с соответствующими жалобами в Высший совет правосудия.

Но суть в том, что после получения полного решения львовской апелляции мы поняли, что причина, не позволяющая вернуть землю в собственность общины Львова, – за пределами исключительно юридической плоскости.

Так, между прочим, результаты нашего, проведенного впоследствии адвокатского расследования, продемонстрировали прямые родственные связи судьи, слушавшей это дело в апелляции с адвокатом, работающим в юрфирме, представлявшей интересы "Галинвеста" в суде первой инстанции.

Что дальше

Позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда принципиальна. Мы можем называть ее настоящей победой, хоть и промежуточной. Ведь впереди новый круг слушаний в судах, начиная с первой инстанции.

Мы понимаем, что на кону – участок в центре туристической столицы Украины, который оценивается в сотни миллионов гривен и борьба за этот участок будет ожесточенной. Однако у Львовского городского совета теперь на руках есть мощный инструмент – решение Верховного Суда, который принял доказательства и своим решением дал оценку действиям ООО "Галинвест", а также решениям судов первой и апелляционной инстанций, называя их преждевременным и нарушающим требования процессуального законодательства.

Более того, Верховный Суд отмечает, что не соглашается с отказом судов предыдущих инстанций отменить государственную регистрацию прав на постоянное пользование "Галинвестом" этой землей.

Итак, дальше будет…