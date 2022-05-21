Больше часа россияне обстреливают залповым огнем Сумской район

Утром 21 мая россияне открыли огонь по Сумскому району. Уже больше часа вражеские подразделения стряпают по приграничной территории из ракетных систем залпового огня.

Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он добавляет, что в 9 утра рашисты накрыли артиллерийским огнем территорию Белопольского общества.

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Обстрелы Сумщины 21 мая

Несмотря на факт обстрелов, информации о жертвах и повреждениях пока нет. Подробности Живицкий пообещал предоставить позже – после стабилизации ситуации в области.

Около 9 утра Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольского общества. Также более часа враг ведет огонь со своей территории по ракетным системам залпового огня по территории Сумского района,

– написал он в своем телеграмм-канале.

Кроме того, утром 21 мая российские военные обстреляли из артиллерии Эсманскую общину. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Известно о шести "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.

Отметим, что, несмотря на интенсивные обстрелы, суммарное время воздушной тревоги на Сумщине по состоянию на 16:00 составляет всего 28 минут.

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