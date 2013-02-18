Больше F-16 и не только: интервью с министром обороны Нидерландов об оружии и гарантиях безопасности

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Для того чтобы Владимир Путин сел за стол переговоров, надо усилить давление на Россию. И чтобы иметь сильное соглашение и предотвратить дальнейшие попытки агрессии со стороны России Украина должна зайти на переговоры с сильной позицией.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью 24 Каналу на полях встречи "Рамштайн" в Брюсселе подчеркнул, что именно Россия должна пойти на компромиссы по завершению войны, а не Украина. Больше об этом, какое оружие Нидерланды передадут ВСУ и о гарантиях безопасности – читайте далее в материале.

Украина не должна быть на переговорах стороной, которая просит

Дональд Трамп заявил, что война должна закончиться соглашением, и Владимир Путин, не подписывая ее, уничтожает Россию. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время. Имеет ли Трамп достаточно власти, чтобы заставить Путина вести добросовестные переговоры и согласиться на прекращение огня?

Посмотрим. Пока Путин не продемонстрировал никакого намерения вести переговоры. Он демонстрирует только больше агрессии. Мы снова увидели воздушные атаки на Киев. Мы должны сделать так, чтобы Украина заняла позицию силы, потому что в противном случае она была бы стороной за столом переговоров, которая просит.

Если Украина просит, то ей нужно идти на компромисс, а мы не хотим, чтобы Украина шла на компромисс, потому что нам нужна сильная сделка. Прежде всего, чтобы иметь прочный мир в Украине, а также предотвратить любую дальнейшую агрессию там, в Европе и других странах мира. Надо усилить и укрепить позицию Украины для уверенности, что Путин чувствует достаточное давление, чтобы сесть за стол переговоров.

Полное интервью с министром обороны Нидерландов: смотрите видео

Готовы ли Нидерланды ввести войска в Украину

Также Пит Хегсет предположил, что европейские союзники могли бы развернуть свои миротворческие силы для надлежащего обеспечения соблюдения линии прекращения огня в случае соответствующего соглашения, ведь американские войска не будут развернуты. Возможно ли должным образом обеспечить и провести миротворческую миссию в Украине на всей длинной линии фронта без американских войск на местах?

Я слышал, как Пит Хегсет говорил, что хочет надежных гарантий безопасности для Украины. Я с этим согласен. Если у нас будут только слабые решения, то Россия использует это время для перегруппировки своей армии, чтобы потом снова напасть на Украину. Поэтому мы должны иметь надежные гарантии безопасности. Теперь нам нужно обсудить между собой, как они будут выглядеть.

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Думаю, лучше сначала обсудить это среди союзников, чтобы убедиться, что у нас есть надежные гарантии безопасности, потому что у нас есть общая позиция, чем вести эту дискуссию открыто, потому что Путин наблюдает за нами. Он будет видеть, какова позиция различных партнеров. Также он может предположить, что он сам способен или не способен выдвинуть на стол переговоров.

Гарантии безопасности должны быть надежными, потому что иначе мы получим новую российскую агрессию. Нам нужно этого избегать. Сначала нужно согласовать, что такое надежные гарантии безопасности.

Готова ли ваша страна играть значительную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности именно сейчас? В каком состоянии эта большая дискуссия по этому поводу? Видите ли вы прогресс в этом вопросе?

Думаю, что дискуссия все еще находится на ранней стадии. Союзники дискутируют между собой относительно того, как могут выглядеть потенциальные гарантии безопасности, каким может быть вклад каждой страны? Я думаю, что сейчас еще рано конкретизировать.

Относительно Нидерландов, до сих пор мы чрезвычайно поддерживали Украину различными способами. Мы были лидером, например, в поставках F-16, а также Patriot и других систем вооружения. Если говорить о гарантиях безопасности, то я думаю, что все действительно зависит от того, как они будут выглядеть. Мы всегда говорили, что не хотим привлечения своих военных, потому что не желаем вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Конечно, сейчас говорится не о введении войск, чтобы воевать, а о привлечении контингента для обеспечения мира. Так что, это отдельная дискуссия. Сейчас еще рано говорить о нашей позиции, поскольку мы еще на ранней стадии разработки и координации планов с союзниками.

Итак, вы еще не знаете, будет ли ваша страна готова ввести войска для миротворческой миссии, и это все еще обсуждается прямо сейчас?

Да, потому что это зависит от того, каким будет потенциальное прекращение огня. Также, как я уже сказал, неизвестно, что будут представлять собой и означать гарантии безопасности. Конечно, всегда хочется доминирования в эскалации. Следовательно, есть еще много вещей, которые нужно обсудить в первую очередь среди союзников.

Мы не должны делать это открыто. Делать это нужно за закрытыми дверями с глазу на глаз. И если есть четкий план, то, конечно, сначала можно обсудить в Нидерландах нашу позицию по этому поводу. Мы еще на ранней фазе этой дискуссии.

Какое оружие Нидерланды передадут Украине

Только что завершилась встреча в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО. Как это происходило и была ли у вас возможность пообщаться с министром обороны США Питом Хегсетом?

Было четко видно, что есть согласование относительно того, что мир можно получить только силой, а Украину нужно подкрепить военной поддержкой в краткосрочной перспективе. Все страны, включая Нидерланды, обсуждали, что мы делаем на этом этапе, как мы можем сделать больше.

Мы, Нидерланды, поставляем F-16, но не только истребители, а полный пакет: боеприпасы, запчасти, обучение персонала. Мы доставляем дроны. У нас есть большой план действий по БПЛА, а также всевозможным другим боеприпасам. Мы объявили, что, например, передаем больше бронированных машин, а также в будущем предоставим больше боеприпасов и другого оснащения.

Я видел четкую готовность членов Альянса продолжать поддержку, а также усиливать ее там, где это возможно, увеличивать производство, необходимое для получения этой поддержки. Итак, я думаю, что там был сильный уровень единства, а также решимость сделать все необходимое, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Ожидаете ли вы, что Соединенные Штаты продолжат военную поддержку Украины или взамен предоставят ей оружие, которое закупят европейские союзники? В издании Reuters появилась публикация о том, что США подталкивают европейские страны покупать у США оружие для Украины.

Я не могу говорить от имени Соединенных Штатов. Пока мы видели, что за последние несколько недель и месяцев много было доставлено также из США. Я считаю, что это очень позитивно. Нам нужно продолжать это делать. Надо производить больше, потому что война, которая была сначала войной поставки оружия, превращается в войну производства. Поэтому нам в Европе нужно делать больше, но и в США производство должно расти.



Интервью с министром обороны Нидерландов / Скриншот из видео

Украина ежедневно ведет самую большую битву. Мы не должны вести дискуссии о том, где именно происходит производство, ведь так много нужно. Нам всем надо масштабироваться. В экономическом плане мы все от этого выиграем. Это увеличит количество рабочих мест в США и ЕС для экономической и военной поддержки.

Ваше правительство только что предоставило Украине еще несколько истребителей F-16. Какие у вас дальнейшие планы относительно воздушных возможностей ВСУ? Планируете ли предоставить еще истребители?

Мы поставим больше F-16. Как я уже сказал, не только истребители, но и полный пакет, который необходим для содержания этих самолетов в воздухе. Он требует длительного обслуживания, запасных частей и обучения пилотов и техников.

Мы создали учебный центр в Румынии вместе, в котором учатся украинские пилоты. Мы также обучаем украинских инженеров, чтобы они могли обслуживать истребители F-16. Так что мы будем продолжать делать все это, чтобы гарантировать, что F-16 будут оставаться боеспособными.

Я не буду делиться подробностями относительно цифр и точной даты доставки самолетов, потому что мы не хотим информировать Путина. Мы знаем, что F-16 также рассматриваются Россией как потенциальная цель для атаки, поэтому мы не хотим давать ей больше информации, чем она уже знает.

Путину надо пойти на компромиссы на переговорах

Вы только что упомянули о российском диктаторе Владимире Путине. Вы уверены, что он сейчас не заинтересован в содержательных переговорах?

Надо подождать, посмотреть. До сих пор я видел больше агрессию с российской стороны, чем готовность к переговорам. Возможно, Путин или его товарищи готовы сидеть за столом, но это не означает, что они будут вести переговоры, ведь переговоры требуют компромиссов.

Конечно, нам нужно больше давить на Россию как санкциями, так и военным способом, чтобы посадить ее за стол переговоров. Надо подождать, посмотреть. Если Путин и Россия готовы идти на компромисс – нам просто нужно дождаться.

Достаточно было бы только ввести дополнительные санкции и снизить цену на нефть во всем мире? Президент Трамп выразил уверенность в том, что санкции и влияние на цену на нефть действительно могут заставить Владимира Путина вести переговоры добросовестно, будет ли этого достаточно?

Мне трудно сказать. Конечно, нам нужно вводить новые санкции. Думаю, еще важнее, чтобы мы следили за тем, чтобы Россия не обходила их. Мы видим, что война создает большую нагрузку на российскую экономику. Причина, почему Путин может продолжать войну, заключается в том, что у него есть альтернативные источники дохода, и он может продавать нефть и газ другим странам мира, а также обходить санкции, которые мы наложили на Россию.

Думаю, если мы сможем еще больше ударить по его основному источнику дохода, российская экономика будет иметь более существенные проблемы. Приведет ли это к изменению военной позиции – я не знаю, потому что нам также известно, что Россия и российский народ готовы идти на жертвы. Именно это они сейчас делают и делали в прошлом.

Мы также знаем, что если усилим давление на российскую экономику и армию, а также на Путина, то он может быть более готовым к компромиссу. И это то, что нам надо – нам нужны компромиссы со стороны России, а не со стороны Украины.

А считаете ли вы, что администрация Трампа действительно это понимает?

Я думаю, да, потому что я слышал, как президент Трамп говорил, что необходимо больше давить на Путина, что нужны санкции, их выполнение. Я согласен с этим утверждением.

Сколько Нидерланды тратят на помощь Украине

С другой стороны, Трамп исключил предоставление прямой военной поддержки Украине, а также предположил, что европейские союзники должны играть в этом большую роль. Но смогла бы Европа в достаточной степени поддержать Украину без участия США?

Не думаю, что все такое черно-белое. США должны решить, до какой степени они готовы продолжать (поддерживать – 24 Канал), но пока я вижу, что из Соединенных Штатов еще многое доставляется. Я согласен, что мы, как европейские страны, должны делать больше.

Я вижу большую разницу между европейскими странами в том, сколько они доставляют в Украину. Мы, Нидерланды, доставляем 3 миллиарда в год. Это 0,3% нашего ВВП, что является довольно существенным показателем. Надеюсь, что другие страны также хотят и могут активизироваться.

Я видел, как многие европейские страны делают это, но мы должны привлечь всех, потому что в конечном итоге это влияет на безопасность всех нас. Значит, это в наших общих интересах убедиться, что Украина не проигрывает, и что она находится в сильной позиции и имеет возможность вести переговоры о мире именно с такой позиции.

Членство в НАТО – один из вариантов гарантий безопасности для Украины

Есть ли шанс сдержать будущую агрессию со стороны России в сторону Украины без приглашения Украины в НАТО, только предоставив какие-то другие гарантии безопасности?

Думаю, что нам нужно различать очень краткосрочную и среднесрочную перспективы. Так, в июле прошлого года в Вашингтоне 32 союзника заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Как Нидерланды, мы также подписали это, и я очень поддерживаю.

Но в очень краткосрочной перспективе, например, в этом году, если мы говорим о гарантиях безопасности Украины, то нам нужно определить, как мы можем создать надежные гарантии и как это сделать как союзникам и друзьям Украины. Членство в НАТО потенциально, теоретически, было бы одним из вариантов.

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Но мы видели это также на примере Швеции и других стран – Швеции понадобилось более 1,5 года, чтобы дойти до членства в НАТО. Так что, если Украине нужно что-то в краткосрочной перспективе, она может получить другое определение надежных гарантий безопасности. Нам надо поработать, чтобы убедиться, что мы на одной волне по созданию гарантий безопасности.