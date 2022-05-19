Больше оружия: Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побеседовал с Владимиром Зеленским. Он заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому мы получим больше оружия.
Джонсон написал, что подтвердил своему другу Зеленскому британскую солидарность с украинским народом, в том числе с отважными защитниками Мариуполя.
К теме Великобритания вводит новые санкции против российских авиакомпаний
Он говорит, что провел с президентом Украины широкую дискуссию и проинформировал об оружии, которое поступает из Британии для обороны Украины, включая:
- артиллерию большой дальности,
- ракеты берег-корабль,
- беспилотные дроны.
Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Мы также обсудили, как Британия может остановить глобальный экономический ущерб, причиненный безрассудной блокадой Путиным черноморских портов,
– говорит Джонсон.
Великобритания срочно рассматривает варианты открытия критических морских и наземных путей для снабжения украинских зерновых запасов.
Владимир Зеленский в твиттере написал, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных из "Азовстали". По его словам, обсуждали также оборонную поддержку, пути экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины и импорт топлива в Украину.
Борис Джонсон добавил, что в его страну прибыли 50 тысяч украинцев, им помогают обустроиться. "Выдав более 100 тысяч виз для украинцев и учитывая новые санкции, наложенные на российские авиакомпании, наша решительность непоколебима – мы #StandWithUkraine", – подытожил он.
Великобритания стала мощным союзником для Украины
- Великобритания безгранично поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по его словам, победа точно будет за Украиной.
- Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения. Поддержка Британии ощутима и на экономическом фронте – отменили все пошлины на товары, поступающие в страну из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.
- Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона. Кроме того, в мае в Великобритании прошел аукцион по сбору средств для Украины. На нем продали более, чем за 3 миллиона гривен, флисовую кофту Владимира Зеленского.
- Джонсон также отметил, что в знак солидарности с украинским народом Великобритания снова открыла свое посольство в Киеве. Кроме того, по его словам, королевство продолжит вводить новые санкции против российских военных.
- В то же время украинцы выражают восхищение мужеством и искренностью Бориса Джонсона. Пишут слова благодарности в соцсетях и даже переименовывают улицы в честь премьер-министра Великобритании.
Видео к теме – Путина будут судить: Британия поддержит создание трибунала, – Лиз Трасс