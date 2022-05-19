Больше оружия: Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побеседовал с Владимиром Зеленским. Он заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому мы получим больше оружия.

Джонсон написал, что подтвердил своему другу Зеленскому британскую солидарность с украинским народом, в том числе с отважными защитниками Мариуполя.

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Он говорит, что провел с президентом Украины широкую дискуссию и проинформировал об оружии, которое поступает из Британии для обороны Украины, включая:

артиллерию большой дальности,

ракеты берег-корабль,

беспилотные дроны.

Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Мы также обсудили, как Британия может остановить глобальный экономический ущерб, причиненный безрассудной блокадой Путиным черноморских портов,

– говорит Джонсон.

Великобритания срочно рассматривает варианты открытия критических морских и наземных путей для снабжения украинских зерновых запасов.

Владимир Зеленский в твиттере написал, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных из "Азовстали". По его словам, обсуждали также оборонную поддержку, пути экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины и импорт топлива в Украину.

Борис Джонсон добавил, что в его страну прибыли 50 тысяч украинцев, им помогают обустроиться. "Выдав более 100 тысяч виз для украинцев и учитывая новые санкции, наложенные на российские авиакомпании, наша решительность непоколебима – мы #StandWithUkraine", – подытожил он.

Великобритания стала мощным союзником для Украины

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