Больше всего голосов против Королевской: Рада окончательно прекратила полномочия 3 нардепов ОПЗЖ

Верховная Рада Украины 24 февраля досрочно прекратила полномочия трех народных депутатов от партии ОПЗЖ. Речь идет о Юрии Солоде, Наталии Королевской и Олеге Волошине.

Об этом сообщил депутат партии "Голос" Ярослав Железняк. К слову, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов депутатов пророссийской партии.

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Больше всего голосов было против Натальи Королевской

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех нардепов пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ. По информации Ярослава Железняка, больше всего голосов было против Королевской:

Юрий Солод – 325;

– 325; Наталья Королевская – 332;

– 332; Олег Волошин – 330.



Голосование по досрочному прекращению полномочий Королевской / Фото Ярослав Железняк

Напомним, что ранее эти депутаты написали заявления о сложении мандатов. Сейчас в Верховной Раде осталось 405 нардепов.

ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – запрещенная в Украине пророссийская партия. Ее лидером был Виктор Медведчук, которого впоследствии обменяли на украинских защитников. Некоторым депутатам этой партии объявили о подозрении в госизмене и лишили гражданства.

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Королевской заочно объявили о подозрении

НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Наталье Королевской. Как отмечают в СБУ, нардеп внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.

В спецслужбах объяснили, что Королевская не указала все принадлежащее ей имущество. Общая сумма незадекларированной недвижимости, как стало известно, составляет более 4 миллионов гривен, что превышает 500 прожиточных минимумов.

Речь идет о:

двух земельных участках в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью свыше 2,5 миллиона гривен;

в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью свыше 2,5 миллиона гривен; жилом доме и земельном участке, расположенном в Московской области России, стоимостью почти 1,8 миллиона гривен.

Волошина подозревают в государственной измене

Офис генпрокурора объявил о подозрении в госизмене Олегу Волошину. Доказательства, которые удалось собрать СБУ, свидетельствуют, что нардеп действовал в интересах России.

По данным следствия, его главной задачей было вести подрывную деятельность в Украине. Следователи подчеркнули, что он сознательно манипулировал общественным мнением украинцев и распространял дезинформацию в обществе.

Кроме того, этот нардеп входил в когорту оправдывающих создание так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". В СБУ констатировали, что доказывает, что Волошин сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.