Больше всего жертв – в Броварском районе: подробности ночной атаки на Киевскую область

В ночь на 5 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак на Киевскую область за последнее время. По обновленным данным, в результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, еще 27 человек получили ранения.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

В ночь на 5 августа российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киевскую область за последнее время. По обновленным данным, в результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, еще 27 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе, где российская атака унесла жизни девяти человек. Еще четыре человека погибли в Бучанском районе, один – в Фастовском.

По предварительной информации, в Броварском районе ранения получили 12 человек. Еще семеро пострадали в Бучанском районе и трое – в Фастовском. Впоследствии число раненых возросло до 27 человек.

Ликвидация последствий продолжается сразу на нескольких участках. Подразделения ГСЧС работают на четырех объектах в Броварском районе, двух – в Бучанском и одном – в Фастовском районе.

В Киевской области ликвидируют последствия смертоносной российской атаки / Фото ГСЧС

В Броварском районе в результате ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Великая Димерка, селах Квитневое и Победа. В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар транспортных средств на территории одного из предприятий.

В Бучанском районе продолжается тушение пожара в складском здании в селе Чайки. В то же время в Софиевской Борщаговке спасатели уже ликвидировали возгорание на территории логистического предприятия.

Воздушная тревога в Киевской области на момент проведения аварийно-спасательных работ продолжается. Спасатели работают в условиях повышенной опасности из-за риска повторных российских ударов.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия также совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела повреждения и пожары зафиксированы в Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Деснянском районах столицы, спасатели локализовали основные очаги возгорания, однако ликвидация последствий продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших уже возросло до 24 человек. В Голосеевском районе из-под завалов складского помещения спасли двух человек, при этом поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Также в Голосеевском районе после повреждения промышленного объекта произошла утечка около 300 литров аммиака, однако ее оперативно локализовали, и угрозы для населения нет. В ходе повторных взрывов был поврежден автомобиль скорой помощи, а водитель получил травмы.