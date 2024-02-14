Большинство членов экипажа уничтоженного БДК "Цезарь Куников" погибли, – ГУР

Украина потопила большой десантный корабль "Цезарь Куников" российских оккупантов. В разведке впоследствии констатировали, что большинство членов экипажа судна погибли.

В среду утром, 14 февраля, в Вооруженных Силах подтвердили поражение российского БДК. В комментарии 24 Каналу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о судьбе оккупантов, которые были на борту судна.

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Гибель экипажа БДК "Цезарь Куников"

По словам спикера, большинство россиян, находившихся на момент атаки на корабле, – погибли. В то же время сам "Цезарь Куников" отправился под воду. Российским оккупантам вряд ли удастся его восстановить.

Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению,

– сказал спикер Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу.

По состоянию на 13:30, 13 февраля Украина не владеет информацией о точном количестве захватчиков, погибших в результате удара по БДК "Цезарь Куников". Однако известно, что на борту корабля находился груз с боекомплектом.

Что следует знать об атаке на корабль