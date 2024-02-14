Большинство членов экипажа уничтоженного БДК "Цезарь Куников" погибли, – ГУР
Украина потопила большой десантный корабль "Цезарь Куников" российских оккупантов. В разведке впоследствии констатировали, что большинство членов экипажа судна погибли.
В среду утром, 14 февраля, в Вооруженных Силах подтвердили поражение российского БДК. В комментарии 24 Каналу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о судьбе оккупантов, которые были на борту судна.
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Гибель экипажа БДК "Цезарь Куников"
По словам спикера, большинство россиян, находившихся на момент атаки на корабле, – погибли. В то же время сам "Цезарь Куников" отправился под воду. Российским оккупантам вряд ли удастся его восстановить.
Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению,
– сказал спикер Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу.
По состоянию на 13:30, 13 февраля Украина не владеет информацией о точном количестве захватчиков, погибших в результате удара по БДК "Цезарь Куников". Однако известно, что на борту корабля находился груз с боекомплектом.
Что следует знать об атаке на корабль
- В ночь на 14 февраля и утром этого же дня в оккупированном Крыму, а именно – в районе Алупки, прогремела серия взрывов. Впоследствии в минобороны России заявили, что якобы сбили 6 беспилотников, которые Украина выпустила по полуострову.
- В Генштабе ВСУ опровергли заявление оккупантов, отметив, что был поражен и уничтожен большой десантный корабль России "Цезарь Куников". В операции участвовали, в частности, спецназовцы "Группы 13" ГУР Минобороны Украины.
- Они ударили по судну с помощью украинских дронов Magura V5. Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно вспышки в Черном море. Очевидно, камеры зафиксировали момент атаки на "Цезарь Куников".
- Без символизма в этой истории не обошлось. Ликвидация судна произошла в день смерти советского офицера Цезаря Львовича Куникова. В честь него как раз назвали большой десантный корабль.
- Напоследок добавим, что после взрывов над Черным морем начали летать российские вертолеты. Сначала заметили два Ми-8, а вскоре – и вертолет Ка-27. Он имеет несколько модификаций, одна из которых может осуществлять поисково-спасательные операции.