Большинство в поисках безопасности: за 20 лет из России уехали почти 5 миллионов человек
Источник:Meduza
Из России за 20 лет выехали от 4 до 5 миллионов человек. В последние годы эмиграция только усилилась.
Расследование провели с участием независимых исследователей и издания "Такие дела". Примерно половина из российских эмигрантов уехала в страны СНГ.
К теме Кремль хочет заставить россиян "полюбить родину"
Почему россияне выезжают за границу
Исследователи опросили 900 человек, которые уехали из России. Из них 64% назвали причиной эмиграции стремление к безопасности. Другими популярными причинами среди опрошенных были такие:
- стремление получить новый жизненный опыт – 59%;
- недовольство политическим положением в России – 54%;
- желание стабильности – 53%;
- забота о будущем детей – 51%.
Согласно данным ООН, заграницей проживают примерно 10 миллионов граждан России. Это третий в мире показатель после Индии и Мексики.
Статистика эмиграции из России
В начале 2000-х годов россияне чаще всего выезжали преимущественно на Запад. Однако с 2014 года люди эмигрируют из России в соседние страны.
Читайте больше Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана: канцлер назвал причину
Самые низкие показатели эмиграций были в 2009 – 2010 годах. Тогда ежегодно за границу выезжали около 100 тысяч человек.
Однако после 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет. В течение последних нескольких лет их количество составляет примерно 300 тысяч за год.
Эмиграция в мире: главные новости
- Белорусы массово пытаются сбежать жить в страны Евросоюза. Польша за сутки 28 сентября зафиксировала почти 500 попыток незаконного пересечения границы.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна приняла более 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока.
- На польско-белорусской границе нашли 4 тела нелегальных мигрантов.