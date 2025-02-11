Большинство ракет летели на Полтавскую область: в Воздушных силах ВСУ рассказали о деталях атаки

В результате вражеской атаки ночью и утром 11 февраля пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина. Больше всего ракет россияне направили на инфраструктуру Полтавской области.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, которого цитирует "Украинская правда".

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Что известно о вражеской атаке по Украине

Во время недавней атаки россияне совершили обстрел ракетами и дронами. ПВО сбила десятки вражеских целей, но в некоторых местах все же есть попадания.

Почти все ракеты летели по Полтавской области. Это были ракеты разных типов, удар был комбинирован – в одном направлении по газодобывающей промышленности,

– сказал Юрий Игнат.

Комбинированная атака тяжелее для работы противовоздушной обороны. Как отметил Юрий Игнат, россияне запускают баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также "Шахеды". Нынешний обстрел – не исключение, обнаружить запущенные ракеты и беспилотники было нелегко. Однако системы ПВО и РЭБы отработали по большому количеству целей.

Военный также добавил, что Россия ранее атаковала объекты газовой инфраструктуры, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Газовые объекты находились под прицелом врага ночью. Ракеты повредили инфраструктуру в Полтавской области. В результате утром 9 населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения. Хотя область была атакована, попаданий в другие объекты, в том числе гражданские, не было.

Специалисты "Нафтогаза" сразу же начали принимать все необходимые меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.