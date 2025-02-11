Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, якого цитує "Українська правда".

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Що відомо про ворожу атаку по Україні

Під час нещодавньої атаки росіяни здійснили обстріл ракетами і дронами. ППО збила десятки ворожих цілей, але в деяких місцях все ж є влучання.

Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості,

– сказав Юрій Ігнат.

Комбінована атака є важчою для роботи протиповітряної оборони. Як зазначив Юрій Ігнат росіяни запускають балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, а також "Шахеди". Нинішній обстріл – не виключення, виявити запущені ракети та безпілотники було не легко. Однак системи ППО та РЕБи відпрацювали по великій кількості цілей.

Військовий також додав, що Росія раніше атакувала об’єкти газової інфраструктури, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях.

Газові об'єкти були під прицілом ворога вночі. Ракети пошкодили інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок цього зранку 9 населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання. Хоча область була атакована, влучань в інші об'єкти, зокрема цивільні, не було.

Фахівці "Нафтогазу" одразу ж почали вживати всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації із газопостачанням.