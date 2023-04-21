Авиабомба упала в Белгороде: показываем на карте российский город

20 апреля в российском Белгороде сбросили крупную авиационную бомбу на город. В результате этого даже есть пострадавшие, которые получили различные травмы.

24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположен российский Белгород. Кстати, российские СМИ обнародовали новое полное видео взрыва в городе.

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Где расположен Белгород

Белгород расположен в 40 километрах от российско-украинской границы, 70 километров – от Харькова и 695 километров – к югу от Москвы.

Белгород на карте

Местные телеграм-каналы сообщали, что падение бомбы произошло на перекрестке двух улиц города – Ватутина и Губкина. Там образовалась огромная воронка диаметром около 20 метров рядом с жилыми домами.

Авиабомба упала между улицами Ватутина и Губкина: смотрите карту

Что произошло в Белгороде: все детали