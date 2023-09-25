Этот инцидент произошел днем 24 сентября. На одной из московских улиц – Стандартной – внимание прохожих привлекла "бомба", лежавшая у забора.
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"Взрывчатку" потеряли срочники
Находка выглядела страшно: это была коробка с проводами. Силовики, прибывшие по вызову напуганых горожан, окружили улицу.
Впрочем, впоследствии выяснилось, что повода для паники нет. Бомба оказалась учебной. Также установили и виновников тревоги. Ими оказались срочники, которые накануне участвовали в антитеррористических учениях и просто забыли унести с собой реквизит.
Можем предположить, что забывчивые солдаты получили наганяй от командования, а жители столицы страны-агрессорки заработали панические атаки.
Мобилизация в России: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия хочет усилить мобилизацию и призвать в армию почти полмиллиона человек.
- Кроме того, в ГУР отметили, что скрытая мобилизация в стране никогда не останавливалась. Ежемесячно Россия пополняет свои войска 20 – 22 тысячами призывников.
- Вероятно, Путин не решается снова объявить всеобщую мобилизацию, опасаясь реакции общества на фоне грядущих президентских выборов.
- В то же время известно, что россияне усилили мобилизацию на оккупированных территориях.
- В Кремле заявили, что не планируют демобилизовывать своих военных – они будут воевать до конца войны.
- Российские власти планируют мобилизовывать наравне с другими гражданами осужденных. Их будут ставить на военный учет.