Цей інцидент трапився вдень 24 вересня. На одній із московських вулиць – Стандартній – увагу перехожих привернула "бомба", яка лежала біля паркану.
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"Вибухівку" загубили строковики
Знахідка мала мотрошний вигляд: це була коробка з дротами. Силовики, які прибули на виклик нажаханих містян, оточили вулицю.
Втім, згодом з'ясувалося, що приводу для паніки немає. Бомба виявилася навчальною. Також встановили і винуватців сполоху. Ними виявилися строковики, які напередодні брали участь в антитерористичних навчаннях і просто забули забрати із собою реквізит.
Можемо припустити, що забудькуваті солдати отримали прочуханки від командування, а жителі столиці країни-агресорки заробили панічні атаки.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія хоче посилити мобілізацію і призвати до армії майже півмільйона осіб.
- Крім того, у ГУР зазначили, що прихована мобілізація в країні ніколи не зупинялася. Щомісяця Росія поповнює свої війська 20 – 22 тисячами призовників.
- Ймовірно, Путін не наважується знову оголосити загальну мобілізацію, побоюючись реакції суспільства на тлі прийдешніх президентських виборів.
- Водночас відомо, що росіяни посилили мобілізацію на окупованих територіях.
- У Кремлі заявили, що не планують демобілізовувати своїх військових – вони воюватимуть до кінця війни.
- Російська влада планує мобілізовувати нарівні з іншими громадянами засуджених. Їх ставитимуть на військовий облік.