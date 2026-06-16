Россия потеряла более 70% бомбардировщиков Ту-22М3 с начала войны, – Defense Express

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 24 бомбардировщика Ту-22М3 – включая 12, уничтоженных в ходе операции "Паутина" в 2025 году, и еще одним, который недавно разбился в Иркутской области.

Об этом пишет издание Defense Express.

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Сколько бомбардировщиков Ту-22М3 на самом деле осталось у России?

Уже в третий раз с 2022 года в Иркутской области разбился Ту-22М3.

Обратите внимание! 15 июня во время учебного полета разбился бомбардировщик Ту-22М3. Авария произошла вблизи города Свирск. По предварительной информации, экипажу удалось успешно катапультироваться, все пилоты выжили.

По состоянию на февраль 2025 года в России насчитывалось 55 таких бомбардировщиков, но с тех пор потеряно еще 14 – так что на вооружении может оставаться не более 41.

Из 41 бомбардировщика, формально остающегося на вооружении, значительная часть непригодна для эксплуатации или разобрана на запчасти.

Однако по данным главы ОП Кирилла Буданова, в 2023 году у России было лишь 27 исправных Ту-22М3, что означает: на начало полномасштабного вторжения их было не более 34 единиц.

По оценкам экспертов, сейчас может работать до 10 единиц. То есть Россия могла потерять более 70% боеспособного парка Ту-22М3.

Восстановить эти потери невозможно, так как производство прекращено еще в 1993 году, а запас запчастей крайне ограничен. По мнению авиаэкспертов, единственное, что может сделать Россия, — это достраивать единичные Ту-22М3М из советских фюзеляжных заготовок, что не может существенно изменить ситуацию.

Что еще известно о состоянии авиации в России?

Российские авиакомпании продолжают поддерживать эксплуатацию западного авиапарка преимущественно путем "канибализации" самолетов и параллельного импорта запчастей. По состоянию на октябрь 2025 года в активе 76 компаний находилось 1088 пригодных к полетам судов, тогда как на начало 2022 года парк самолетов западного производства насчитывал от 1500 до 1800 единиц.

Собственное производство в России не способно покрыть дефицит авиатехники. За период с 2022 по 2025 год было выпущено лишь 13 самолетов, из которых 12 — модели Superjet, а один — Ту-214, который не используется для пассажирских перевозок.