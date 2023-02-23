Могут расширить возможности Воздушных сил ВСУ: какие бомбы получит Украина

По данным Bloomberg, Украина получит от США дальнобойные бомбы JDAM. Они имеют GPS-наводку и могут бить на 72 километра.

Эти бомбы могут расширить возможности Воздушных сил Украины. Так в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, технология этого оружия может адаптироваться почти ко всем видам бомб. Она состоит из определенного "навеса", который накладывается на бомбу. Этот навес имеет, непосредственно, GPS-датчики, которые с помощью дальнейшей лазерной подсветки цели корректируют полет. Также у этой бомбы есть крылья.

Которые действительно, фактически, превращают обычную неуправляемую бомбу, функция которой, когда она сброшена с самолета, просто упасть на ту цель, которая обозначается там, где пролетает самолет. Она превращается в крылатую управляемую ракету, которая наводится на ту цель, которая нужна,

– сказал он.

Какие бомбы могут расширить возможности Воздушных сил ВСУ: смотрите видео

Преимущества JDAM

Особенность этой бомбы в том, что она может бить до 72 километров и имеет значительное количество взрывчатки.

"Какая разница вообще между некоторыми бомбами и ракетами – больше взрывчатки, и, соответственно, большая сила и эффективность самого взрыва и разрушений", – заявил он.

Александр Мусиенко предположил, что, возможно, Украина получит основные бомбы из запасов США, которые работают с технологией JDAM.

"Мы получаем еще, скажем так, усиление тех средств, которые у нас есть. Это HIMARS, ракета GMLRS к ним, и, например, снаряды Excalibur, которые использует артиллерия наша ствольная. Это достаточно такое хорошее серьезное усиление", – сказал Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что JDAM может адаптироваться к многим видам самолетов, в частности, советским.

"Если бы их невозможно было адаптировать к нашей авиации, то они бы и не поставлялись", – подытожил он.

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