Бомбы не пугают: разрушенный россиянами рынок "Барабашово" в Харькове возобновляет работу

В марте в результате попадания вражеского снаряда на "Барабашово" в Харькове загорелся масштабный пожар. В огне было несколько гектаров легендарного рынка, сейчас он постепенно возвращается к работе.

Местные СМИ пишут, что, несмотря на постоянные обстрелы, предприниматели не боятся приступать к работе. На "Барабашово" уже открылось 20% торговых павильонов.

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Количество торговых точек увеличилось после запуска метро

Значительно увеличилось количество торговых точек после того, как в Харькове прошел запуск метро. Уже работают павильоны с разными группами товаров. Однако наиболее популярные – это стройматериалы и оборудование, автозапчасти, одежда и обувь.

Кроме того, на рынке открыли гуманитарный хаб, предлагающий помощь людям, пострадавшим от войны. Речь идет об одежде и обуви для взрослых и детей, а также о детском питании.

Смотрите фото с рынка "Барабашово" / Фото "Харьков Life"

"Барабашово" горел после обстрела еще в мае

Отметим, что "Барабашово" не раз горело после вражеских обстрелов. В частности, снаряд попал на территорию рынка и в мае. Тогда вспыхнул пожар на тысячи квадратных метров. С огнем спасатели боролись несколько часов, однако некоторые павильоны все же выгорели дотла.

В марте на рынке был масштабный пожар

Значительно больший пожар возник на рынке в марте – после того, как россияне обстреляли территорию "Градами". Горело 7 гектаров "Барабашово". Во время ликвидации пожара погиб один спасатель, двое получили травмы, ведь враг не прекращал обстрелы.

Уже в апреле руководство рынка призвало предпринимателей возвращаться к работе. Это должно было показать харьковчанам, что жизнь продолжается и нужно работать и действовать, несмотря на войну.

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Ситуация в Харьковской области: коротко

Ночью 15 июня захватчики били по Чугуевскому району Харьковщины . Загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Только за сутки в области получили ранения 6 человек.

В области продолжаются активные бои за Рубежное , ожесточенное противостояние и у Изюма.

Российским войскам впервые через несколько недель удалось продвинуться на Харьковском направлении. Сейчас идут бои за села вокруг областного центра.

Узнайте в видео об оперативной ситуации на фронте: