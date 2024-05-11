Разведка Британии объяснила, почему российские бомбы с самолетов падают на их территории

Британская разведка проанализировала инциденты в России, когда их бомбы падали на собственную территорию. В Минобороны страны объяснили, что это не единичные случаи.

В разведке объясняют, о чем свидетельствуют эти аварийные схождения боеприпасов с российских самолетов на собственной территории. Ведь буквально недавно, 4 мая, в Белгородской области России с российского самолета упала их же бомба. Тогда вражеские власти подтвердили данные о взрыве, однако причины не указали.

Смотрите также Как россияне используют самолеты А-50 после потери одного из бортов

Разведка Британии проанализировала инциденты в России с падением бомб на собственной территории

В британской разведке вспомнили несколько случаев, когда российские бомбы "терялись" над их же населенными пунктами, не долетая до Украины. В частности:

4 мая российский истребитель упустил ФАБ-500 над Белгородом. Тогда местный губернатор Гладков рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе (30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших), однако причины не назвал;

18 февраля 2024 года российский самолет также "уронил" ФАБ-250 в селе Солоти Белгородской области. Тогда местные власти эвакуировали ориентировочно 150 жителей, а российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

Британские разведчики со ссылкой на СМИ отмечают, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские самолеты также "потеряли" 20 боеприпасов.

Эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям,

– рассказали разведчики.

Они добавили, что такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения.

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе