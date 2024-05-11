Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский сказал 24 Каналу, что россияне имеют ресурсные ограничения самолетов. Поэтому они пытаются уберечь то, что есть, так как должны и дальше угрожать Европе и всему миру применением ядерного оружия.

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"Нет" авиационному каннибализму

У оккупантов есть существенная проблема авиационной катапульты или пилона, на который подвешиваются ракеты. Россия так и не смогла исправить проблематику технической составляющей с советских времен, а она – очень большая.

Большинство самолетов стратегической авиации не были серийным изделием: каждый раз что-то выпускалось, модернизировалось или добавлялось, поэтому вспомогательные силовые установки не подходили с одного самолета к другому.

Это стало причиной того, что они не могут активно модернизировать или ремонтировать технику за счет донорского, то есть авиационного "каннибализма".

Ту-95МС – это самолеты 80-х годов, которые даже с учетом двигателя большого объема – 33 тысячи часов – изнашиваются. Время имеет значение, поэтому активное использование самолетов для массированных ударов по территории Украины привело к тому, что с Энгельса взлетают три-четыре самолета, а из Оленьи вылетают только два,

– подчеркнул Храпчинский.

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