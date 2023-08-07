В мире продолжается борьба за оружие: какое место Украины в нем

США, Франция, Италия, Германия, Великобритания и Турция сейчас активно борются за первенство в производстве и модернизации военной техники. В то же время Украина не уступает.

Стоит только посмотреть, как воздушные и морские дроны атакуют российские корабли. Такими мыслями с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Мощный рывок Украины в производстве дронов

Украина молча производила оружие, что в результате стало большим потрясением для оккупантов.

Мы также пообещали не вести боевые действия на территории России при помощи западного оружия.

Это наши обязательства перед партнерами. Я не думаю, что это оправдано и справедливо,

– сказал военный эксперт.

В конце концов, если выбирать между непредоставлением оружия вообще или с использованием его только для нанесения ударов по оккупированным территориям – следует выбирать второй вариант.

"Происходящее в России – испытание разных украинских разработок, беспилотников, дронов разных моделей, что очень хорошо. Я оцениваю это положительно", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Украина совершила мощный рывок в производстве воздушных и морских дронов. Только посмотреть, как эти летательные аппараты атакуют российские корабли.

Надводные дроны – это успех, воздушные дроны – это так же успех,

– сказал Мусиенко.

Украине нужно оружие

В сети стало меньше публичных заявлений наших партнеров по поставкам оружия для Украины, хотя помощь продолжается. Как говорит командование и военные, количество оружия все равно недостаточно.

Нужно еще больше средств для разминирования, тех же ракет Taurus или ATACMS – они бы нам, безусловно, помогли,

– отметил военный эксперт.

Пока многие страны борются за первенство в производстве оружия.



Какое место Украины в борьбе за оружие: смотрите видео

"Важно понимать, что ни одно оружие не берется ни откуда. Для того чтобы его выработать нужно достаточно большое количество элементов, компонентов и не все они производятся в Украине", – добавил Мусиенко.

Многие компании, снабжающие оружие, имеют долгосрочные контракты, от которых не могут отказаться.

Несмотря на то, что в Украине война и компании пытаются ставить нас в приоритет, нарушив контракт, они получат штрафные санкции. Это одна из причин, почему иногда поставки оружия Украине задерживаются.

Ажиотаж на военном рынке

Сейчас на рынке ажиотаж. Многие страны, остановившие производство или модернизацию оружия, начали снова достаточно активно этим заниматься.

"Та же Германия, которая еще 5 лет назад, пожалуй, так активно на рынок не выходила бы с предложением о закупке отдельных элементов, необходимых им сейчас для производства или модернизации своего оружия", – добавил военный эксперт.

США, Франция, Италия, Великобритания, Турция – сейчас активно вышли и выложили предложения на рынок.

В конце концов, Россия, которая выходит и пытается разными правдами и неправдами, в обход санкции, но все же что-то купить,

– подчеркнул Мусиенко.

Из-за такой "лихорадки" на рынке довольно трудно приобрести необходимое комплектование.

"Это серьезный вызов, с которым могут справляться наши производители. Надо понимать, что иметь 100% производственный цикл довольно сложно, учитывая наши условия, поэтому мы тоже зависимы от поставок отдельных комплектований", – сказал военный эксперт.

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