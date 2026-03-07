"Внутри раскол": из-за чего ожесточенно спорит иранское руководство

В Иране после гибели духовного лидера развернулась борьба за власть, которая обнажила серьезные противоречия внутри режима. Во время попытки избрать нового рахбара конфликт между различными группами влияния только обострился.

Политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала заявил, что внутри иранской элиты появились признаки глубокого раскола. По его словам, одно из недавних событий ярко показало, насколько сложной стала ситуация в верхушке режима.

Смотрите также Украина не принимает ультиматумов от Венгрии по восстановлению "Дружбы", – МИД

Спор вокруг преемника духовного лидера

События вокруг попытки избрать нового духовного лидера Ирана показали серьезные противоречия внутри руководства страны. После гибели рахбара собралась Ассамблея экспертов – орган из 88 шиитских богословов, который должен определить нового духовного руководителя государства. Именно во время этой процедуры и стало очевидно, что единства среди влиятельных религиозных деятелей нет.

О степени внутреннего раскола очень ярко свидетельствует история, которая буквально сейчас разворачивается на наших глазах,

– подчеркнул Галлямов.

Он пояснил, что спор возник вокруг кандидатуры Моджтабы Хаменеи, сына предыдущего духовного лидера. Часть членов Ассамблеи экспертов выступила против его избрания, указывая на недостаточный религиозный статус кандидата. По их словам, конституция Ирана предусматривает, что рахбаром должен быть один из самых авторитетных шиитских богословов.

Они говорят: как мы можем выбрать человека, который даже не имеет статуса аятоллы, не говоря уже о высшем религиозном ранге,

– отметил он.

По словам Галлямова, дополнительное недовольство вызывает и политический аспект ситуации. Часть духовенства опасается, что избрание сына предыдущего лидера будет выглядеть как передача власти по наследству, что противоречит принципам, на которых строилась Исламская республика после революции 1979 года. Именно на этом фоне споры между различными группами влияния в иранской элите стали открытыми.

Напомним: после совместной операции США и Израиля 28 февраля Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи, объявил траур и пообещал месть. В стране ожидают сложный период перераспределения власти в рамках теократической системы, где ключевую роль играет рахбар и Корпус стражей исламской революции.

Попытка избрать нового лидера сорвалась

После гибели духовного лидера Ассамблея экспертов пыталась быстро избрать нового рахбара. Заседание собрали в Тегеране, однако в этот момент израильский удар по зданию, где проходила встреча, фактически сорвал обсуждение. По его словам, часть членов ассамблеи погибла, а сама процедура оказалась под вопросом.

Израиль нанес удар по зданию, где собралась Ассамблея экспертов в Тегеране, и часть экспертов погибла,

– пояснил Галлямов.

Он отметил, что после этого руководство ассамблеи попыталось продолжить процесс дистанционно. Было организовано онлайн-заседание, однако именно во время этой дискуссии часть богословов открыто выступила против кандидатуры Моджтабы Хаменеи. По словам Галлямова, дискуссия становилась все более острой.

Когда руководство ассамблеи увидело, что возражений становится все больше, они решили быстро прекратить дискуссию и перейти к голосованию,

– отметил он.

В момент, когда началась процедура голосования, трансляция заседания внезапно оборвалась из-за нового ракетного удара. После этого части членов ассамблеи сообщили, что голоса якобы уже подсчитаны и победителем стал Моджтаба Хаменеи, однако не все участники согласились с таким результатом.

Силовики пытаются дожать решение

После срыва голосования руководство ассамблеи пыталось любой ценой довести процесс до конца. Было объявлено о новом заседании, однако перед ним на членов ассамблеи начали активно давить представители силовых структур. Речь идет прежде всего об офицерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ночью этих экспертов начали обрабатывать офицеры КСИР, создавая очень напряженную атмосферу,

– отметил Галлямов.

По его словам, силовики пытались убедить богословов не обострять споры и поддержать предложенную кандидатуру. Им напоминали, что страна находится в состоянии войны и сейчас, мол, не время для внутренних конфликтов.

Им говорили: враг у ворот, сейчас нужно сплотиться, а не спорить,

– объяснил он.

В то же время часть членов ассамблеи восприняла такие действия как прямое давление. Несколько богословов заявили, что будут бойкотировать заседание, если решение будут навязывать силой. В результате ситуация с выбором нового духовного лидера фактически зависла, что лишь подчеркивает глубину противоречий в руководстве Ирана.

Что известно об эскалации конфликта вокруг Ирана?