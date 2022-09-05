Британия будет с вами на каждом шагу, – Джонсон тепло ответил Зеленскому
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за помощь Бориса Джонсона. В то же время экс-премьер Британии любезно ответил украинскому лидеру.
5 сентября последний премьерский день Джонсона. Поэтому Зеленский выразил благодарность другу нашей страны.
Спасибо за дружбу, ты герой, – Джонсон эмоционально отреагировал на блог Зеленского
Борис Джонсон тепло ответил Зеленскому
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном и поблагодарил от имени всех украинцев за личное мужество, принципиальность и большой вклад в противодействие агрессии россии.
В то же время экс-премьер Британии заявил Зеленскому, что для него было честью работать с украинским лидером.
Я с нетерпением надеюсь остаться друзьями. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода. Слава Украине!
– сказал Джонсон.
Поддержка Бориса Джонсона
- Борис Джонсон отметился решительной позицией по поводу российско-украинской войны. Он способствовал беспрецедентной поддержке нашего государства со стороны Великобритании, за что стал настоящим любимцем украинского народа.
- 7 июля британский премьер-министр заявил о своей отставке.
- Он подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать борьбу украинского народа за свободу. Новая премьер-министр Лиз Трасс полностью поддержала своего предшественника.
- Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины. Президент поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку с первого дня вторжения россии.
- Политик убежден: Европа и мир не могут допустить, чтобы путин победили в этой войне. Последствия будут роковыми не только для Украины.
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