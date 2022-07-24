Джонсон планирует прощальный визит в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, – СМИ

24 июля 2022 , 19:36
Читати новину українською

Источник:

Telegraph

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон планирует снова приехать в Украину. Это может быть третий визит Джонсона в Киев после полномасштабного вторжения России.

Лидер Британии хочет убедиться в поддержке Украины

Борис Джонсон хочет увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит. Источник на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что "не может просто так уйти".

Кстати Джонсон намерен вернуться на должность премьера Британии, – СМИ

Он чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем (президента Зеленского – 24 канал). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост,
– рассказал источник.

Джонсон уже дважды приезжал в Киев

Кстати, Джонсон обратился к украинцам во время заявления об отставке: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема