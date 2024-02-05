Россия не хочет допускать на выборы Бориса Надеждина: он "выступает за мир" с Украиной
В России отказались допустить на выборы президента страны "оппозиционного" политика Бориса Надеждина. Он якобы выступает за мирные переговоры с Украиной в вопросе войны.
Об этом сообщают российские СМИ. К слову так называемые выборы президента России должны состояться уже с 15 по 17 марта 2024 года, передает 24 Канал.
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Бориса Надеждина не допускают на выборы в России
Российский политик в своем телеграм-канале сообщил, что рабочая группа Центральной избирательной комиссии России сообщила ему о значительной "нехватке подписей", что составляет примерно 15%, в поддержку его кандидатуры. Так, согласно требованиям для допуска к выборам, недействительными могут быть признаны максимум 5% подписей.
Несмотря на эту неудачу, политик остается полным решимости действовать дальше, и выразил планы собрать необходимое количество подписей. С 9 209 подписей, которые были признаны недействительными, необходимо восстановить примерно 4 500 подписей.
В случае отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатуру, политик заявил о своем намерении обжаловать это решение в Верховном Суде. В ответ на сложившуюся ситуацию, российские СМИ сообщили, что заместитель председателя ЦИК уже сделал заявление по этому поводу. Якобы подписи в поддержку политика были оставлены лицами, которых уже нет в живых.
Стоит подчеркнуть, что в своей предвыборной программе Надеждин давал амбициозные обещания, включая организацию переговоров с Украиной в первый день своего президентства, а также одновременное освобождение всех российских политических заключенных, таких как Алексей Навальный и Илья Яшин.
Надеждин может набрать 10% на выборах
- Российская оппозиционер, политический аналитик Ольга Курносова заявила, что Борис Надеждин, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в России, стремительно набирает голоса. Сейчас он занимает второе место после Владимира Путина по поддержке россиян и может набрать около 10% голосов на выборах.
- До этого аналитики американского Института изучения войны объяснили, зачем в России выдвинули "оппозиционного" политика. В частности, таким образом Кремль, вероятно, хочет создать иллюзию выбора для своих граждан.
- Стоит отметить, что "выборы" президента России также планируют проводить и на временно оккупированных украинских территориях. Таким образом страна-агрессор в очередной раз показала, что способна нарушать международное право.