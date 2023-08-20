Россия – экономический карлик, бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу, – Боррель
Источник:El Pais
Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подверг критике Россию и ее власть за действия, которые она совершает в своей политике. В частности, он назвал страну-агрессора "экономическим карликом" и "бензоколонкой".
Он также подверг критике ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. К тому же Боррель назвал его "владельцем ядерной бомбы".
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Боррель жестоко высказался о России
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что у Путина были серьезные просчеты в своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, российский президент "почти во всем ошибся", в том числе в том, что он мог бы осуществлять контроль над странами Европейского Союза из-за зависимости от российских энергоносителей.
"Путин жертвует своим народом и армией ради личного и политического выживания. Именно поэтому так сложно вести переговоры о мире", – подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС также прошелся по отношениям России и Китая. Он отметил, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.
Китай – реальный геополитический актер, в то время как Россия – экономический карлик, бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу,
– заявил дипломат.
Боррель также положительно оценил переговоры по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии. В частности, он отметил участие в них Китая. Главный дипломат ЕС подчеркнул, что Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация, которая сложилась с ядерной угрозой в мире.
Напоследок Боррель подчеркнул, что несмотря на это, Китай явно не будет показывать, что он уменьшил свою поддержку страны-агрессора.
Что известно об участии Китая на саммите в Джидде
- Значительным дипломатическим событием стало то, что 5 – 6 августа 2023 года в городе Джидда, Саудовская Аравия, было успешно проведен украинский саммит "формулы мира". Там собрались делегаты из разных уголков мира, включая Китай.
- От Китая на этой встрече присутствовал Ли Хуэй. Он является спецпредставителем Поднебесной по Евразии.
- На участие Китая в этой встрече отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что это – историческая победа украинской дипломатии.
- Также прокомментировал участие Китая на саммите в Джидде и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он назвал действия Пекина активными, а позицию – конструктивной.