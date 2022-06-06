Боррель отреагировал на ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве

Российские войска 5 июня выпустили крылатые ракеты воздушного базирования на побережье Николаевской области, а также зернохранилища.

Соответствующий очередной ракетный удар вызвал глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он отметил, что такие действия армии оккупанта уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, расположенный в Николаеве.

Очередной российский ракетный удар вызвал глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы предотвратить обвинения, становится все более циничной.

– написал Боррель.

Ракетный удар России прокомментировали и в ОК "Юг". "Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террориста: псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокировкой портов – это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", – отметили там.

Какая ситуация в Николаеве: последние новости

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Утром 6 июня жилые кварталы города обстреляли из "Пиона" – тяжелой ствольной артиллерией.

4 июня российские оккупанты трижды обстреляли Николаев. Для атаки на город они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган", а также артиллерию 152-го и 203-го калибров. Обстрелы затронули жилой район и частное предприятие. К сожалению, есть человеческие жертвы и значительные материальные потери.

В небе над Николаевщиной удалось уничтожить сразу две вражеские ракеты. Это стало возможным благодаря слаженным действиям двух украинских военных кораблей. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Наши бойцы в очередной раз продемонстрировали незаурядный профессионализм.

Украинские военные в Николаевской области активно противодействуют российским оккупантам. Совсем скоро ситуация в регионе должна стать еще лучше. По словам главы Николаевской военной областной администрации Виталия Кима, украинские военные готовы дальше уничтожать российских захватчиков. Они хотят освободить все наши земли от оккупантов.

Во время военного положения жителям Николаева запретили приближаться к воде . Мэр попросил местных жителей отнестись к введенным правилам с пониманием, поскольку это их безопасность.

Морские пехотинцы нанесли врагу еще одну потерю на Николаевском направлении. Об этом сообщили на официальной странице бригады, выполнившей боевое задание.

Россияне атаковали порты и зернохранилища Николаевщины: смотрите видео