Приветствую инициативу президента Зеленского, – Боррель подтвердил участие в Крымской платформе

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что примет участие в саммите Крымской платформы. Он состоится в августе 2021 года.
Боррель подчеркнул, что намерен принять участие в саммите вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Главный дипломат ЕС также выразил надежду, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН.
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Я приветствую инициативу президента (Владимира – 24 канал) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом Евросовета – 24 канал) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН,
– заявил Боррель.
Информацию о том, что Боррель и Мишель примут участие в саммите Крымской платформы, подтвердили также В МИД Украины. Кроме того, как участник саммита там заявлен исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Крымская платформа: последние новости
- Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Джастином Трюдо пригласил его посетить Киев и принять участие в саммите Крымской платформы.
- Чтобы поддержать Украину, Латвия создала депутатскую группу Международной Крымской платформы.
- Свое участие в саммите подтвердил президент Польши Анджей Дуда.