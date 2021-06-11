Приветствую инициативу президента Зеленского, – Боррель подтвердил участие в Крымской платформе

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что примет участие в саммите Крымской платформы. Он состоится в августе 2021 года.

Боррель подчеркнул, что намерен принять участие в саммите вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Главный дипломат ЕС также выразил надежду, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН.

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Я приветствую инициативу президента (Владимира – 24 канал) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом Евросовета – 24 канал) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН,

– заявил Боррель.

Информацию о том, что Боррель и Мишель примут участие в саммите Крымской платформы, подтвердили также В МИД Украины. Кроме того, как участник саммита там заявлен исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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