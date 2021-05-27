Боррель рассказал, какие санкции могут ждать Беларусь

Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 мая начнут обсуждать секторальные экономические санкции против Беларуси. К такому шагу прибегают после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержанием журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции могут коснуться компаний, близких к режиму Александра Лукашенко.

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ЕС рассматривает санкции против Беларуси

Угон самолета и задержание 2 пассажиров абсолютно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций,

– подчеркнул Боррель.

Министры иностранных дел стран ЕС начнут рассмотрение новых ограничений уже 27 мая.

Боррель добавил, что сейчас ведется работа над новым пакетом санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Впоследствии в сети появилась информация, что обсуждают санкции в отношении экспорта калийных удобрений и транзита российского газа.

Глава МИД Германии Хайко Маас добавил, что Евросоюз стремится нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси.

Задержание Протасевича: что известно